IC Enterra  Avrupa’nın ‘temiz’ kapısını İtalya’dan açacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye’nin temiz enerji dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlayan IC Enterra, yurtdışı ilk açılımını İtalya’dan yapıyor. İtalya’da 100 megavatlık iki rüzgar enerjisi santrali (RES) için izin süreçlerini başlatan şirket, İtalya’da büyüdükten sonra Avrupa pazarında finanse edilebilir diğer projelere odaklanacak.

Sadece Avrupa’daki santrallerin portföye 20 milyon euro katkı sağlaması amaçlanıyor. Uluslararası büyüme stratejisi çerçevesinde birçok ülkeyi detaylı şekilde incelediklerini belirten IC Enterra’nın CEO’su Cem Aşık, ilk adım olarak Avrupa’da İtalya ile yurt dışına açıldıklarını belirtti. Aşık, “Türkiye’den doğup Avrupa’ya açılan sürdürülebilir bir enerji hikayesi yazıyoruz.

İtalya’da iki rüzgâr projesi geliştiriyoruz. İzin süreçlerinin tamamlanmasından sonra santrallerin inşa sürecine başlayacağız. Ayrıca sürekli yeni projeleri incelemeye de devam ediyoruz. Bu ülkede yatırımlarımız faaliyete geçtiği zaman yabancı para biriminden ek gelir yaratacak. Hedefimiz, Türkiye’den doğan ama küresel ölçekte bir yenilenebilir enerji oyuncusu olmak” ifadelerini kullandı. Türk cumhuriyetlerinden de teklifler aldıklarını aktaran Aşık, Güneydoğu Asya ile de temas halinde olduklarını ancak henüz netleşen bir yatırım bulunmadığını anlattı.

500 MW’lık depolamaya 600 milyon dolarlık yatırım

Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu büyüme stratejisi yürüttüklerini vurgulayan Aşık, “Her yatırımımızda çevresel fayda sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye’nin enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerindeki rolüne katkı veriyor; bulunduğumuz bölgelere istihdam ve teknoloji kazandırıyoruz.

Biz yatırımcılarımızla birlikte sadece bugünü değil, geleceği de inşa ediyoruz” diye konuştu. Enerji sektörünün geleceğinde depolama teknolojilerinin kritik rol oynayacağına dikkat çeken Cem Aşık, şunları söyledi: “Erzincan’daki Bağıştaş Hibrit GES projesinin yanı sıra toplam kurulu gücü 500 MW’a yakın olacak depolamalı RES ve GES yatırımlarıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde depolamalı RES projelerimizden biri olan Ömer Depolamalı RES için ÇED olumlu kararı verildi. Diğer projeler de bunu kısa sürelerde takip edecek. Depolama, enerjide oyunun kurallarını değiştirecek ve birçok fırsatlar sunacak bir teknoloji.” Depolamalı santrallar için 600 milyon doların üzerinde yatırım öngördüklerini açıklayan Cem Aşık, yurtdışı yatırımlarla birlikte toplam 800 milyon doların üzerinde bir yatırım planları olduğunu bildirdi.

1 milyon hanenin yıllık ihtiyacını karşılayacak kapasite

IC Enterra’nın IC Holding’in enerji sektöründeki 27 yıllık köklü deneyimi ve sürdürülebilirlik vizyonuyla faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Cem Aşık, “Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji konusundaki potansiyelini değerlendiriyor, karbon salımını azaltıyor ve gelecek nesiller için temiz enerjiyi güvence altına alıyoruz.

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimizi yılın ilk yarısında yüzde 12.6 yükselttik” dedi. Hidroelektrik, güneş, rüzgar ve depolama projeleriyle enerji dönüşümünde çalışan şirketin bugünkü toplam kurulu gücü 488.16 MW. 9 hidroelektrik ve bir güneş santrali ile elektrik üretimi gerçekleştirdiklerini ileten Cem Aşık, “Portföyümüz bugün 1 milyon hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak durumda” dedi.

Bölge ve kaynak çeşitliliği riski minimize ediyor

“Hidroelektrik santrallerimizin coğrafi olarak dağılmış olması bu dönemde bize büyük avantaj sağladı” diyen Aşık, şöyle devam etti: “Ocak-temmuz döneminde Türkiye genelinde kuraklık nedeniyle ana havzalardaki su miktarı yüzde 31 azalırken, santrallerimizin bulunduğu bölgelerin ortalamasında bu azalma yüzde 2 ile sınırlı kaldı.

Hidroelektrik santraller yerli ve yenilenebilir kaynaklar olmalarının yanında, elektrik şebekesine dengeleme ve atalet hizmetleri sağlamakta çok özel konumları nedenleriyle, elektrik ekosisteminde kritik önemlerini ve vazgeçilmez konumlarını korumaya devam edecekler.

Erzin-2 GES de ilk yarıda üretimimize yüzde 14 katkı sağladı. Bu da ne kadar doğru bir yatırım kararı aldığımızı gösteriyor. Bu proje için yakın zamanda Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)gibi iki güçlü finans kuruluşu ile yapılan 65 milyon dolarlık anlaşma yatırımlarımıza duyulan güvenin en somut göstergesi.”

Elektrik üretiminde %12.6’lık artış

Yatırımlarla Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini harekete geçirdiklerini ifade eden Aşık, “Karbon salımını azaltıyor ve gelecek nesiller için temiz enerjiyi güvence altına alıyoruz. Yılın ilk yarısında elektrik üretimimizi yüzde 12.6 artırarak 813 MWh’ye ulaştık. Bu sadece bir üretim artışı değil, sürdürülebilir bir gelecek için verdiğimiz sözün yerine getirildiğinin göstergesi” dedi.

Doğadan alınanı doğaya geri vermek için yerli ve yenilenebilir kaynaklara odaklandıklarını belirten Aşık, “2024’te gerçekleştirdiğimiz başarılı halka arzla yatırımcılarımıza ve sektöre güven verdik. Türkiye’nin enerji konusundaki potansiyelini değerlendiriyor, karbon salımını azaltıyor ve gelecek nesiller için temiz enerjiyi güvence altına alıyoruz. ‘Dünya için enerji üretirken dünyayı koruma’ vizyonumuz, çeşitlendirilmiş portföyümüz ve verimlilik odaklı iş modelimizle güçlü finansal sonuçlar elde ediyor, yatırımcılarımız için sürdürülebilir değer yaratıyoruz” ifadelerini kullandı.