IC Enterra, halka arz geliri ile güneş enerji yatırımı yapacak

Geçtiğimiz günlerde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tarafından halka arzı onaylanan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Ak Yatırım, İş Yatırım ve Ziraat Yatırım aracılığı ile Borsa İstanbul’da bugün talep toplamaya başladı.

Hisse başına 10 TL bedelle yapılacak ve halka arz büyüklüğünün 3,7 milyar TL olması öngörülen ve “Bizim enerjimiz dünyanın enerjisi” mottosu ile yatırımcıların karşısına çıkan IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin üst yönetimi, dün düzenlenen basın toplantısında gelecek vizyonlarını, hedeflerini ve sektördeki gelişmeleri paylaştı. IC Holding COE’su Murad Bayar, halka arz sürecini “Enerji sektöründeki çeyrek asırlık tecrübe ve başarımızı taçlandıracak bir adım” olarak değerlendirdi.

Toplantıda konuşan IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok da, “Dünyada enerjinin yönü belli. Yatırımcılarımızı sürdürülebilir bir büyümeye ortak olmaya davet ediyoruz. Halka arz gelirlerimizi yeni yatırımlarımızda kullanacağız” diye konuştu. IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı ile ilgili konuşan IC Holding CEO’su Murad Bayar, “IC grubunun enerji şirketlerinden IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı dolayısıyla heyecanlıyız. Çünkü bu grubumuz bünyesinde halka arz yönünde atılan ilk adım olma özelliğini taşıyor.

1969 yılında temelleri atılan grubumuz faaliyetlerini inşaat, enerji, turizm, altyapı, ulaştırma ve sanayi sektörlerinde sürdürüyor. Sizlerin de bildiği gibi IC Holding olarak gerek Türkiye’de gerekse uluslararası arenada pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Bulunduğumuz her alanda dünyaya, ülkemize, topluma faydalı olmak için çalışıyoruz. İnsana saygılı, toplumsal sorumluluk bilincini önceliklendiren bir yönetim anlayışıyla faaliyet gösteriyoruz. Enerji alanındaki faaliyetlerimizde de “sürdürülebilir kalkınma” amacıyla hareket ediyoruz” dedi.

“Gelirlerimizin büyük bir bölümü yatırımlarda kullanacak”

Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da ENTRA kodu ile işlem görmeye başlanılacağını söyleyen IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, halka arzda 27-29 Mart tarihleri arasında talep toplanacağını belirtti. Taşkın Kızılok, “Hedefimiz yenilenebilir enerji projelerimizle ülkemizin enerji talebine yanıt üretirken, yeni istihdam yaratmak ve yerel ekonomiye destek olmak.

Halka arzdan elde ettiğimiz gelirin büyük bölümünü yeni yatırımlarda kullanarak, bir yandan şirketimizin gelirlerini artıracak projeleri sektörümüze kazandırmak, diğer yandan ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sunmak istiyoruz. Gerçekleştireceğimiz halka arz ile yatırımcılarımızı sürdürülebilir bir büyümeye ve sürdürülebilir bir geleceğe ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.