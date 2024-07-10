IC Enterra, İtalya'da rüzgar enerjisi santrali inşa edecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IC Enterra Yenilenebilir Enerji, tecrübesini uluslararası alana taşıyan önemli bir adıma daha imza attı. Daha önce İtalya'da EternaGreen'in yüzde 100 hissesini devralan şirket, yeni ortaklığıyla ülkede RES inşa etmeye hazırlanıyor.

Şirketin açıklamasında, daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime değinilerek, "İtalya'da enerji üretim planlarımızın önemli bir yeni adımı olarak, Troia Wind S.r.l. şirketinin toplam sermayesinin yüzde 51'ine denk gelen hissenin tamamının 5 bin 100 avro nominal bedelle IC İçtaş Enerji Yatırım Holding AŞ'den devralınma süreci gerçekleşmiştir. Tescil işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, şirketimiz tarafından 1 milyon 539 bin 550 avro 81 sent bedel sermaye avansı olarak iş geliştirme sürecinde yapılan ödemeler için Troia Wind S.r.l. şirketine konulacaktır. Bu bedel, Troia Wind S.r.l'nin 31 Mayıs 2024 tarihli son finansal tablosu dikkate alınarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Troia Wind şirketinde mevcut durumda 64,8 megavat kapasiteli RES projesi geliştirilmekte olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, "Proje için olumlu bağlantı görüşü halihazırda alınmıştır. Çevre Etki Değerlendirme ve lisans (Autorizzazione Unica) gibi diğer izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2025 sonuna kadar yatırıma başlanması, 2026 sonuna kadar da projenin işletmeye alınması planlanmaktadır. 64,8 megavat kapasiteli RES santralinin yüzde 34 kapasite faktörü ile yaklaşık yıllık 194 bin 400 megavatsaat üretim gerçekleştirmesi ve mevcut varsayımlara göre yıllık 13 milyon avro ilave EBITDA yaratması beklenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, uzmanlıklarını yurtdışına taşıma hedefi ile bu yılın başından itibaren çalışmalarını hızlandırdıklarını aktararak şunları kaydetti:

"15 Mayıs'ta şirketimiz tarafından KAP'a yapılan açıklamada, İtalya'da yenilenebilir enerji projeleri gerçekleştirmek, şirket hisselerini devralmak ve yeni şirket kurmak için yönetim kurulumuz tarafından yetki aldığımızı bildirmiştik. 27 Mayıs'ta ise ilk şirket satın alma sürecini başarılı bir şekilde tamamladık ve Eterna Green S.r.l şirketinin yüzde 100 hissesini devir aldık. Şimdi İtalya'da yenilenebilir enerji alanında üretim planlamalarımız doğrultusunda bir adım daha atarak Troia Wind'in çoğunluk hissesinin sahibi olduk. Şirketin geliştirmekte olduğu rüzgar santrali projesini hayata geçirerek, İtalya'da yenilenebilir enerji üretimi alanında varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu adım, IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin uluslararası büyüme stratejisinin önemli bir parçası. İtalya gibi yenilenebilir enerjiye önem veren bir ülkede, güçlü ortaklıklarla ve projelerle yer almak, bizim için büyük bir fırsat."