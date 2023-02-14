IC Holding ve IC Vakfı, 7 bin 500 kişinin barınma ihtiyacını karşılayacak

AFAD verilerine göre; 6 Şubat Pazartesi sabahı 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı.

Deprem felaketinin ardından şirketlerin bölgeye yardımları devam ediyor.

IC Holding ve IC Vakfı, 1500 kişinin konaklayacağı ve günlük 5000 kişiye yemek sunulacak yaşam alanını İskenderun’da hizmete açıyor.

Mersin Büyükeceli’de ise kuruluma hazır olan prefabrik kamp ile 6000 vatandaşın barınma ve gıda ihtiyacı karşılanacak. Grup ayrıca Antalya’daki otellerini 647 afetzedeye açtı.

Şirketten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar ve destek faaliyetlerinin süreceğini aktarıldı.