IdeaSoft: 50 bin işletme e-ticarete adım atacak ve kendi e-ticaret sitesini açacak

2023 yılının daha pozitif bir havada geçmesini temenni ettiklerini söyleyen IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, “Tüm işletmeler için dijital kanallar çok önemli. Geçtiğimiz son 10 yılda e-ticaret sektöründe ortalama %35’ten fazla bir büyüme gerçekleşti. 2020/2021/2022 pandemi dönemi özelinde ise bu rakam katlandı. E-ticaret hacminin perakende ticarete oranında %15 bandına, e-ihracat hacminin ise genel ihracat pastası içinde %2 bandına yükseleceğini öngörüyoruz. Artık dijital kanallara adaptasyon bir zorunluluk haline geldi. Pandeminin zorluklarını hepimiz yaşadık. İnternetten satışı hangi kanaldan yaparsak yapalım, yeter ki yapalım, dijital dönüşüme önem verelim” dedi.

IdeaSoft 2023 planlarından da bahseden Özkara, “2023 yılında yeni hayata geçirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizi yoğun bir iletişim stratejisiyle KOBİ ve girişimcilerimize tanıtacağız. E-ticaret son 15 yıldır büyüyen bir pazar. Her geçen gün yeni oyuncular dahil oluyor ve işletmeler için e-ticarette dijital dönüşüm bir zorunluluk haline geldi. 2023 yılında 50 bin işletmenin e-ticarete adım atmasını ve kendi e-ticaret sitesini açabilmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

"Artan desteklerle e-ihracat alanında gelişim ve büyüme olacak"

İşletmelere sunulan yeni ekonomi modeline de değinen Özkara, “E-ticareti deneyimleyen ve dijital dönüşüm sürecine dahil olan işletmeler için sunulan yeni ekonomi modeli birçok avantaj sağlıyor. Bu avantajlardan biri; işletmeler için ihracat ve e-ihracat destekleri olacak. Şu anda ülkemizde e-ticaret yapan ve ürünleri global pazara uygun her işletmenin e-ihracat yapma isteği var. Artan desteklerle e-ihracat alanında gelişim ve büyüme olacak. Yine bu işletmelere sunduğumuz çözümler ve IdeaSoft ürünleri ile işletmeler tek bir platformdan tüm dünyaya ürün satışı yapabilecek” diye konuştu.