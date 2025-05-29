İGA CEO'su Atalay Gümrah istifa etti

İGA Holding A.Ş.’nin CEO’su Atalay Gümrah, 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. Ocak 2025’te CEO olarak atanan Gümrah, yaklaşık beş aylık görev süresinin ardından istifa kararı aldı.

Atalay Gümrah kimdir?

Atalay Gümrah, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.

Profesyonel hayatına 1992 yılında Eczacıbaşı Topluluğu’nda başlayan Gümrah, Eczacıbaşı Topluluğu’ndaki grup şirketlerinden Ekom, Vitra UK, Rusya’daki EBM Jsc ve İntema’da çeşitli pozisyonlarda görevler üstlendi.

Atalay Gümrah, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun şirketlerinde üst düzey yönetici olarak yer aldıktan sonra Şubat 2017 – Aralık 2024 tarihleri arasında Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptı.

İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilen Gümrah, evli ve iki çocuk babası.