İhracatta vites yükselten PETLAS, çeyrek milyar doları aşacak

08 Ocak 2019

100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapan lastik sektörünün yerli sermayeli kuruluşu PETLAS, 2018 yılında 202 milyon dolar düzeyinde ihracat rakamına imza attı.

PETLAS, 2017 yılında 170 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatını, yüzde 17,6 artırdı. 2018 yılında toplam 109 ülkeye ihracat gerçekleştiren PETLAS, Türkiye'nin tüm ihracatçıları arasında “En Çok Ülkeye İhracat Yapan” 11. kuruluş olma özelliği taşıyor.

PETLAS, 2019 yılında çeyrek milyar doların üzerinde, 265 milyon Dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirmeyi ve en büyük 50 ihracatçı arasına girmeyi hedefliyor.

PETLAS’ın Kuzey Amerika’dan Okyanusya ülkelerine, Afrika ve Orta Doğu’dan Kuzey İskandinavya’ya yayılan geniş bir coğrafyada, 109 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan PETLAS Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Ay, “2005 yılında AKO Grup (Abdulkadir Özcan A.Ş.) tarafından satın alınan PETLAS’ta, satın alma döneminden bugüne dek 650 milyon dolara yaklaşan yatırım gerçekleşti. Yerli sermayenin sürekli yatırımlarının, yerli Ar-Ge, yerli teknoloji ve yerli iş gücü ile değere dönüşmesi, Türkiye’nin küresel erişimli markası PETLAS’ın büyüme ivmesini güçlendiriyor. Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lideri olan, ülkemizin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında yer alan PETLAS, yerli sanayimizin milli gücünü oluşturuyor.” dedi.

2005 yılında gerçekleşen satın alma ve sonrasındaki yatırımlar sonucunda PETLAS’ın ihracatı, 24 milyon dolar düzeyinden, 8 katın üzerinde bir artışla 202 milyon dolar mertebesine ulaştı. PETLAS fabrikasının yer aldığı Kırşehir, bu dönemde Türkiye’de ihracatı en fazla artan il oldu.

PETLAS’ın 2005 yılı öncesi 630 kişiye düşen ve giderek eksilme eğilimi gösteren istihdamı da bugün sektörün en yükseği olan 3 bin kişiye çıkmış durumda.

PETLAS’ın önde gelen ihracat pazarları, alfabetik dizilişle şu şekilde sıralanıyor: ABD, Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, Irak, İspanya, İsveç, İtalya, Meksika, Mısır, Polonya, Romanya, Ukrayna, Yunanistan.