İK dünyasının en etkili 50 ismi ödüllerini 7 Ekim’de alacak

İş dünyası sahneye çıkıyor. İşletme yönetimi danışmanlığı şirketi DataExpert’in katkılarıyla BMI Business School tarafından 8’incisi yapılan "En Etkin 50 CHRO" araştırmasının sonuçları açıklandı. Adayların insan kaynakları (İK) alanındaki performanslarının ve yetkinliklerinin Danışma Kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenen listedeki liderler, ödüllerini 7 Ekim’deki “Leadership Beyond Intelligent Age (Akıl Çağın Ötesinde Liderlik)” temasıyla gerçekleştirilecek CHRO Summit kapsamındaki törende alacak.

“Ödül töreninden çok daha fazlası”

BMI Business School Akademik Direktörü Dr. Emirhan Altunkaya, “CHRO Summit, bir ödül töreninden çok daha fazlasını sunuyor. Güçlü katılımcı profili, vizyoner içerikleri ve çok sesli tartışmalarıyla iş dünyasının geleceğine yön veren stratejik bir fikir platformu olma kimliğini sürdürüyor. İş dünyasının önde gelen liderlerini aynı sahnede buluşturacak zirvemizde, yapay zekadan dijitalleşmeye, insan odaklı liderlikten uluslararası trendlere kadar sektöre yön veren birçok konuyu ele alacağız. Ayrıca paylaşacağımız güncel araştırma sonuçlarıyla İK yönetimine ışık tutacak ve sektör profesyonelleri için yol gösterici bir referans noktası oluşturacağız. Zirvemiz, iş dünyasını küresel gelişmelerle buluşturarak, İK alanında kalıcı değerler yaratmayı hedefliyor” açıklamasında bulundu.

Finanstan perakendeye, enerjiden gıdaya 15’ten fazla sektörü kapsayan, bin ila 70 bin çalışanı bulunan şirketlerden oluşan listede bu yıl Koç Holding, Sabancı Holding, OYAK, Borusan Holding, Şişecam, Kibar Holding ve Anadolu Grubu gibi büyük gruplardan çok sayıda İK lideri bulunuyor. En Etkin 50 CHRO’ya ödülleri DataExpert’in 30. yılına özel 7 Ekim’de düzenlenecek CHRO Summit 2025’te takdim edilecek. Türkiye'nin İK alanındaki önemli karar alıcılarına ev sahipliği yapacak etkinlikte 20’ye yakın üst düzey konuşmacı da yer alacak.

Liderler konuşma yapmak için de sahneye çıkacak

CHRO Summit 2025’te yapay zekanın işgücü yönetimine etkileri, dijitalleşmenin dönüşüm süreçlerindeki önemi, insan odaklı liderlik yaklaşımları ve vizyoner yönetim anlayışının geleceğe yön verecek stratejileri masaya yatırılacak. Öne çıkan başlıklar arasında ise “Yapay Zeka Çağında Stratejik İşgücü Yönetimi”, “Dijital Çağ ve Yapay Zeka Perspektifi”, “İnsan Odaklı Liderlik, Geleceğin İşgücü ve Organizasyonel Dönüşüm” ile “Stratejik ve Vizyoner Liderlik” yer alıyor.

CHRO Summit 2025 kapsamında Ali Matar, Amadeo Di Lodovico, Umut Günal, Yeşim Özlale Önen Bengi Korkmaz, Dr. Levent Sevinç, Şennur Kuru, Cenk Akıncılar, Erkin Uzun, Fatih Mustafa Çelebi’nin yanı sıra; Hakan Karataş, Nihat Alper Tokalp, Öyküm Sinici, Şengül Arslan, Yakup Aydilek, Yasin Altunkaya, Yenal Gökyıldırım da konuşma yapmak için kürsüye çıkacak.