 İlaç üretiminde yeni formül: Ar-Ge+GES+Sıfır atık

Başak Nur GÖKÇAM

Sağlık sektörü; enerji kul­lanımı, hammaddele­rin üretimi, tıbbi atıklar ve lojistik süreçleriyle küresel karbon emisyonlarının yüz­de 4-5’lik payından sorumlu. Yapılan hesaplamalara göre dünya genelindeki ilaç üreti­minin karbon ayak izinin 2015 yılından 2022 yılına kadar üç ila beş kat arttığı tahmin edi­liyor.

Söz konusu artış, yalnız­ca çevresel değil aynı zamanda klinik açıdan da risk barındı­rıyor. Çünkü ilaç sektörü ken­di içinde, ham madde üreti­minde karbon ve su yönetimi problemlerinin yanı sıra teda­rik zincirinde de sıkıntılar ya­şıyor. O yüzden bu alanda hiz­met vermekte olan şirketlere de büyük sorumluluk düşüyor. Bu şirketlerden biri de Huma­nis. Şirket, 2025 yılı itibarıyla sürdürülebilirliğe toplam 120 milyon TL’den fazla yatırım gerçekleştirdi.

Sürdürülebilirlik yolculuğu­nu DÜNYA Gazetesi’ne anla­tan Humanis Teknik Operas­yonlar Genel Müdürü Fatih Elay, 2017 yılında Ecovadis ile değerlendirmeye başladıkla­rını söyledi. 2021 yılında Sı­fır Atık Belgesi’ni aldıklarının bilgisini veren Elay, “Saya Hol­ding ve bağlı şirketlerle birlikte sürdürülebilirlik vizyonumu­zu ve temel ilkelerimizi orta­ya koyan bir sürdürülebilirlik manifestosu hazırladık. Enerji alanında en önemli adımları­mızdan biri, üretim tesisimi­ze kurduğumuz güneş ener­ji santralleri oldu. 2022’de ça­tı alanlarımızda başlattığımız bu dönüşümü, 2023’te fabrika­mızın arazisine kurduğumuz 16 bin panelden oluşan büyük ölçekli GES ile en üst seviye­ye taşıdık. Güneş enerjisi yatı­rımı yapan ilk yerli ilaç şirketi olarak sektörde öncülük ediyo­ruz. Bugün enerji tüketimimi­zin yüzde 70’ini güneş ener­jisinden karşılıyoruz. I-REC sertifikalı elektrik enerjisi te­dariğimiz ile de yenilenebi­lir enerji kullanımımızı yüzde 100’e çıkarttık” dedi.

Toplam cironun yüzde 2,62’sini sürdürülebilirlik, yüzde 4,24’ünü Ar-Ge inovas­yon çalışmalarına ayırdıkları­nı belirterek Ar-Ge merkezine ilişkin detayları paylaşan Elay, “Çerkezköy tesisimizde bu­lunan 2 bin 520 metrekarelik bir alan üzerine kurulu Ar-Ge merkezimizde 80 kişilik per­sonelimizle, Klinik Geliştirme ve Patent, Farmasötik Tekno­loji, Farmasötik Kimya, Proses Geliştirme ve CTD (Ortak Tek­nik Doküman) Ruhsat Dosyası Hazırlama alanlarında çalış­malar yürütüyoruz. İlaç şir­ketleri arasında Sanayi ve Tek­noloji Bakanlığı onaylı 8’inci Ar-Ge merkezi olarak faaliyet gösteren Ar-Ge Merkezimiz­de, bugüne kadar 100'e yakın molekül üzerinde ürün gelişti­rip toplum sağlığının hizmeti­ne sunduk” diye konuştu.

2024 yılı cirosu 4,7 milyar TL

Laboratuvar ekipmanların­da düşük enerji tüketimli ci­hazlar kullanmaya özellik­le dikkat ettiklerini söyleyen Elay, “Aydınlatma ve iklimlen­dirme sistemlerinde ise akıllı teknolojilerden yararlanarak enerji tüketimini en aza indiri­yoruz. Atık yönetimi tarafında da tehlikeli ve tehlikesiz atıkla­rı ayrı topluyor, lisanslı berta­raf ve geri dönüşüm tesisleriy­le iş birliği içinde çalışıyoruz. Ar-Ge merkezimizde de sıfır atık prensiplerine bağlı kala­rak süreçlerimizi yürütüyor, atık oluşumunu en aza indir­gemek için gerekli tüm önlem­leri alıyoruz. Ayrıca, Ar-Ge ala­nımızda kullandığımız elektrik enerjisinin önemli bir kısmını da güneş enerjisinden elde edi­yoruz” dedi.

3 kıtada 25 ülkeye ihracat ya­pan Humanis’in 2024 itibarıy­la yurt dışı satışları 330 milyon TL seviyesinde gerçekleşti­ği bilgisini veren Elay, “Bunun 308 milyon TL’si doğrudan ih­racat gelirinden oluştu. 2024 yılı toplam net ciromuz 4,7 mil­yar TL. Bu rakamlar doğrultu­sunda, ihracat gelirimiz top­lam cironun yaklaşık yüzde 6,5’ini oluşturuyor. İhracat ge­lirimizin ciro içindeki payın­da önemli bir yükseliş sağlaya­caktır” diye ekledi.

Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları Müze Gazhane’de

Humanis olarak sanata da destek verdiklerini belirten Humanis Teknik Operasyonlar Genel Müdürü Fatih Elay, “Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel hazırlanan ve hazırlanışı yedi yıl süren “Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” sergisi, İzmir ve Ankara’nın ardından İstanbul’da sanatseverlerle buluştu. Ulu Önder Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları, özel eşyaları ile döneme ilişkin belgelerinin de yer aldığı sergi, 18 Nisan – 6 Temmuz tarihleri arasında Kadıköy Müze Gazhane’de ziyarete açık” bilgisini verdi.

Çevreci ulaşım biçimlerine destek

Çalışan sağlığı ve sürdürülebilir yaşamı destekleme anlayışıyla Humanis Bisiklet Kulübü’nü kurduklarını belirten Fatih Elay, “Bu kulüp, fiziksel aktiviteyi teşvik etmenin yanı sıra çevreci ulaşım biçimlerini destekleyerek karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlıyor. Aynı zamanda sporcu destek ürünlerimizle sürdürülebilirlik vizyonumuzu sahaya taşıyoruz” ifadelerinde bulundu.

%74 geri dönüşüm oranına ulaşıldı

Çalışmalarda sıfır atık yönetimi stratejisi ile ilerlediklerinin altını çizen Humanis Teknik Operasyonlar Genel Müdürü Fatih Elay, “2023 yılında yüzde 54, 2024 yılında yüzde 74 geri dönüşüm oranına ulaştık. Hedefimiz, atık yönetimi süreçlerimizi sürekli iyileştirerek, geri dönüşüm oranlarımızı daha da artırmak ve kaynaklarımızı daha verimli kullanarak çevresel etkimizi en aza indirmek” dedi.