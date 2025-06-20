İlaç üretiminde yeni formül: Ar-Ge+GES+Sıfır atık
Enerji tüketiminin yüzde 70’ini güneşten karşılayan ilaç ve sağlık şirketi Humanis, bu yıl itibarıyla sürdürülebilirliğe 120 milyon TL’den fazla yatırım gerçekleştirdi. Karbon ayak izini azaltma sorumluluğu ile yeşil yatırımlara odaklanan şirket, sıfır atık prensibiyle, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını harmanlayarak çalışmalarına devam edecek.
Başak Nur GÖKÇAM
Sağlık sektörü; enerji kullanımı, hammaddelerin üretimi, tıbbi atıklar ve lojistik süreçleriyle küresel karbon emisyonlarının yüzde 4-5’lik payından sorumlu. Yapılan hesaplamalara göre dünya genelindeki ilaç üretiminin karbon ayak izinin 2015 yılından 2022 yılına kadar üç ila beş kat arttığı tahmin ediliyor.
Söz konusu artış, yalnızca çevresel değil aynı zamanda klinik açıdan da risk barındırıyor. Çünkü ilaç sektörü kendi içinde, ham madde üretiminde karbon ve su yönetimi problemlerinin yanı sıra tedarik zincirinde de sıkıntılar yaşıyor. O yüzden bu alanda hizmet vermekte olan şirketlere de büyük sorumluluk düşüyor. Bu şirketlerden biri de Humanis. Şirket, 2025 yılı itibarıyla sürdürülebilirliğe toplam 120 milyon TL’den fazla yatırım gerçekleştirdi.
Sürdürülebilirlik yolculuğunu DÜNYA Gazetesi’ne anlatan Humanis Teknik Operasyonlar Genel Müdürü Fatih Elay, 2017 yılında Ecovadis ile değerlendirmeye başladıklarını söyledi. 2021 yılında Sıfır Atık Belgesi’ni aldıklarının bilgisini veren Elay, “Saya Holding ve bağlı şirketlerle birlikte sürdürülebilirlik vizyonumuzu ve temel ilkelerimizi ortaya koyan bir sürdürülebilirlik manifestosu hazırladık. Enerji alanında en önemli adımlarımızdan biri, üretim tesisimize kurduğumuz güneş enerji santralleri oldu. 2022’de çatı alanlarımızda başlattığımız bu dönüşümü, 2023’te fabrikamızın arazisine kurduğumuz 16 bin panelden oluşan büyük ölçekli GES ile en üst seviyeye taşıdık. Güneş enerjisi yatırımı yapan ilk yerli ilaç şirketi olarak sektörde öncülük ediyoruz. Bugün enerji tüketimimizin yüzde 70’ini güneş enerjisinden karşılıyoruz. I-REC sertifikalı elektrik enerjisi tedariğimiz ile de yenilenebilir enerji kullanımımızı yüzde 100’e çıkarttık” dedi.
Toplam cironun yüzde 2,62’sini sürdürülebilirlik, yüzde 4,24’ünü Ar-Ge inovasyon çalışmalarına ayırdıklarını belirterek Ar-Ge merkezine ilişkin detayları paylaşan Elay, “Çerkezköy tesisimizde bulunan 2 bin 520 metrekarelik bir alan üzerine kurulu Ar-Ge merkezimizde 80 kişilik personelimizle, Klinik Geliştirme ve Patent, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Kimya, Proses Geliştirme ve CTD (Ortak Teknik Doküman) Ruhsat Dosyası Hazırlama alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. İlaç şirketleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı 8’inci Ar-Ge merkezi olarak faaliyet gösteren Ar-Ge Merkezimizde, bugüne kadar 100'e yakın molekül üzerinde ürün geliştirip toplum sağlığının hizmetine sunduk” diye konuştu.
2024 yılı cirosu 4,7 milyar TL
Laboratuvar ekipmanlarında düşük enerji tüketimli cihazlar kullanmaya özellikle dikkat ettiklerini söyleyen Elay, “Aydınlatma ve iklimlendirme sistemlerinde ise akıllı teknolojilerden yararlanarak enerji tüketimini en aza indiriyoruz. Atık yönetimi tarafında da tehlikeli ve tehlikesiz atıkları ayrı topluyor, lisanslı bertaraf ve geri dönüşüm tesisleriyle iş birliği içinde çalışıyoruz. Ar-Ge merkezimizde de sıfır atık prensiplerine bağlı kalarak süreçlerimizi yürütüyor, atık oluşumunu en aza indirgemek için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Ayrıca, Ar-Ge alanımızda kullandığımız elektrik enerjisinin önemli bir kısmını da güneş enerjisinden elde ediyoruz” dedi.
3 kıtada 25 ülkeye ihracat yapan Humanis’in 2024 itibarıyla yurt dışı satışları 330 milyon TL seviyesinde gerçekleştiği bilgisini veren Elay, “Bunun 308 milyon TL’si doğrudan ihracat gelirinden oluştu. 2024 yılı toplam net ciromuz 4,7 milyar TL. Bu rakamlar doğrultusunda, ihracat gelirimiz toplam cironun yaklaşık yüzde 6,5’ini oluşturuyor. İhracat gelirimizin ciro içindeki payında önemli bir yükseliş sağlayacaktır” diye ekledi.
Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları Müze Gazhane’de
Humanis olarak sanata da destek verdiklerini belirten Humanis Teknik Operasyonlar Genel Müdürü Fatih Elay, “Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel hazırlanan ve hazırlanışı yedi yıl süren “Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” sergisi, İzmir ve Ankara’nın ardından İstanbul’da sanatseverlerle buluştu. Ulu Önder Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları, özel eşyaları ile döneme ilişkin belgelerinin de yer aldığı sergi, 18 Nisan – 6 Temmuz tarihleri arasında Kadıköy Müze Gazhane’de ziyarete açık” bilgisini verdi.
Çevreci ulaşım biçimlerine destek
Çalışan sağlığı ve sürdürülebilir yaşamı destekleme anlayışıyla Humanis Bisiklet Kulübü’nü kurduklarını belirten Fatih Elay, “Bu kulüp, fiziksel aktiviteyi teşvik etmenin yanı sıra çevreci ulaşım biçimlerini destekleyerek karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlıyor. Aynı zamanda sporcu destek ürünlerimizle sürdürülebilirlik vizyonumuzu sahaya taşıyoruz” ifadelerinde bulundu.
%74 geri dönüşüm oranına ulaşıldı
Çalışmalarda sıfır atık yönetimi stratejisi ile ilerlediklerinin altını çizen Humanis Teknik Operasyonlar Genel Müdürü Fatih Elay, “2023 yılında yüzde 54, 2024 yılında yüzde 74 geri dönüşüm oranına ulaştık. Hedefimiz, atık yönetimi süreçlerimizi sürekli iyileştirerek, geri dönüşüm oranlarımızı daha da artırmak ve kaynaklarımızı daha verimli kullanarak çevresel etkimizi en aza indirmek” dedi.