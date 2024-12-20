İmsan Group, karayolu ve Ro-Ro taşımacılığıyla büyüyor

Müjde DEMİR

Firma, geniş hizmet ağıyla Avrupa'nın farklı noktalarına ve transit geçişler aracılığıyla üçüncü ülkelere komple ve parsiyel taşımacılık hizmetleri sunuyor. İmsan Group, 2005 yılında Mersin’deki şubesinin açılmasıyla birlikte hizmet ağını genişletti. Aynı yıl Ulaştırma Bakanlığı’ndan L2 Uluslararası Yük ve Eşya Taşımacılığı Yetki Belgesi alarak uluslararası taşımacılık standartlarına entegre oldu.

İmsan Group olarak, Avrupa'nın birçok ülkesinde, özellikle Almanya ve İtalya'da HUB depoları kurarak, lojistik ağını genişlettiklerini söyleyen İmsan Group Yönetim Kurulu Başkanı Kerem İmrak, “Bununla birlikte, Irak'ta da kurduğumuz depolar ve uzman ekiplerimiz sayesinde, sadece Irak'ın sınır bölgeleri değil, tüm ülke içlerine kadar parsiyel dağıtım hizmetleri sunuyoruz.

Sahip olduğumuz derin Irak gümrük tecrübesi ile kapı teslimi hizmetleri sunarak, müşterilerimize kesintisiz ve güvenli bir taşımacılık deneyimi sağlıyoruz. Uçtan uca sunduğumuz bu kapsamlı hizmetler, bizi sektördeki diğer meslektaşlarımızdan ayıran en önemli özelliklerimizden biridir” dedi. Avrupa’da 22 ülkeye transit olarak, Asya ve Ortadoğu’ya da toplamda 15 ülkeye karayolu ile transit taşımacılık işleri yaptıklarını ifade eden Kerem İmrak, “Bunun yanı sıra denizyolu ve havayolu taşımacılığında da üçüncü ülke lojistik operasyonlarını başarıyla yürütmekteyiz.

Özellikle 2020 yılından itibaren, bilgi, eğitim ve disiplin gerektiren taşımacılık türlerine odaklanarak sektördeki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz” diye konuştu. Kerem İmrak, araç kapasitelerinde eksiltme yapılmadan artan sanayi ve sanayi tamir işçiliklerinin maliyetlerini daha fazla etkilememesi açısından 2024 yılı son çeyreğinde 20 araçlık bir yeni yatırım ile araç parkını daha da güçlendirdiklerini belirtti.

Çevresel sürdürülebilirlik odaklı faaliyet gösteriyor

Kerem İmrak, 11 Aralık 2019 tarihinde AB tarafından Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) açıklaması ardından Çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde aldıkları sıfır atık yönetim belgesi ile atık yönetim süreçlerini etkin bir şekilde yürüttüklerini dile getirdi.

Çevresel sürdürülebilirliği artırmak adına ISO 14046 Su Ayak İzi Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına yönelik çalışmaları başarıyla tamamladıklarını da vurgulayan İmrak, “Çalışmalarımızın sonucu olarak 2025 yılı ocak ayında yeşil lojistik başvurularını da yapacağız” dedi.

Birden fazla yatırıma odaklandı

Çok modlu taşımalar yapabilecek treyler yatırımları ve kısa alanlarda kara yolu ile destekleyecekleri elektrikli araçlardan oluşturulmuş araç yatırımı yapacaklarını da sözlerine ekleyen İmrak, “Ayrıca teknoloji ile donatılmış akıllı depo çalışmaları ile kısa mesafelerde elektrikli araçlarla hizmet vereceğimiz depolar oluşturmak en önemli stratejik yatırımımız olacaktır. Tüm süreçlerin yürütülebilmesi için ortak dili kullanan, iç eğitimlerde aktif rol alacak donanımlı bir uzman eğitim kadrosunu da bünyemizde oluşturmak önemli bir stratejik hedefimizdir” dedi.

Mersin’e 4 ödül getirdik

İstanbul’da gerçekleştirilen Logitrans Transport Lojistik Fuarı’na katılım sağlayarak, farklı kategorilerde toplam 4 ödül aldıklarını söyleyen Kerem İmrak, “15. Atlas Lojistik Ödülleri’nde 3 ödüle ve UND Geleneksel Lojistik Başarı Ödülleri’nde 1 ödüle layık görüldük. Atlas Lojistik Ödülleri kapsamında İMS Lojistik Genel Müdürü Mustafa İmrak, ‘En Beğenilen Karayolu Lojistik Yöneticisi Ödülü’ne, İMSAN Group İhracat Satış Pazarlama Uzmanı Ferya Çiçek ‘En Beğenilen Depo Yöneticisi Ödülü’ne ve İMSAN Group Satış ve Pazarlama Departmanı Yöneticisi Şaziye Kalkan ‘En Beğenilen Proje Taşıması Yöneticisi Ödülü’ne layık görüldü. İMSAN Group Operasyon Müdürü Yakup İmrak ise UND Geleneksel Lojistik Başarı Ödülleri kapsamında; IRU tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda 2023 yılı IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülü’ne layık görüldü” dedi.