Indomie, yerli buğday ile yılda 1.2 milyar adet üretim yapıyor
Dünyanın önde gelen noodle markalarından Indomie Türkiye, üretim sürecinin temel halkalarından biri olan buğday hasadını tamamladı. Şirket, sürdürülebilir üretimle yerli buğdaydan yılda 1.2 milyar adeti aşan noodle üretimi yapıyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Indomie Türkiye’de üretim süreci artık tarladan başlıyor. 2025 sezonu için ihtiyaç duyduğu buğdayı Trakyalı çiftçilerden sağlayan şirket, ilk hasadını yaptı. Çiftçilerle kurulan iş birlikleri ve hijyen standartlarına sahip otomatik üretim hattıyla faaliyet gösteren şirketin, yıllık 1.2 milyar adeti aşan üretim kapasitesi mevcut.
Dünyanın ilk hazır noodle markalarından biri olan Indomie, 2010 yılından bu yana Türkiye’deki faaliyetlerini yerli üretim odağında devam ettiriyor. Tekirdağ Çerkezköy’de bulunan fabrikasında üretim süreçlerini yürüten şirket, hammaddelerinin yüzde 70’ini Trakya bölgesindeki çiftçilerden temin ediyor. Şirket, yerli tedarikçilerle kurulan iş birlikleri sayesinde bölgesel ekonomiye katkı sunuyor.
“Yarının kaynaklarını korumayı hedefliyoruz”
Gerçekleşen buğday hasadının markanın üretim yaklaşımındaki önemine dikkat çeken Indomie Türkiye Fabrika Müdürü Onur Özkan, kullandıkları hammaddenin önemli bir bölümünün Trakya çevresindeki çiftçilerin emeğiyle yetiştiğini söyledi.
Söz konusu emeği hijyen standartlarının en üst düzeyde uygulandığı ve el değmeden çalışan üretim hatlarında ürüne dönüştürdüklerini kaydeden Özkan, “Türkiye’de ellerin ürüne temas etmediği ilk noodle üretim hattına sahip olmak bizim için büyük bir gurur. Hammaddelerimizin yüzde 70’i Trakya’daki yerel tedarikçilerimizden geliyor. Aylık 330 ton üretim kapasitemizle yılda ortalama 1 milyar 232 milyon adet noodle üretiyoruz.
Bu üretim hacmi, aynı zamanda Türkiye’nin tüketim alışkanlıklarına ne kadar entegre olduğumuzun ve sofralarda güvenle tercih edilen bir marka haline geldiğimizin açık bir göstergesi. Kadın çalışan oranımız yüzde 60’ın üzerinde. Bu oran, üretime bakış açımızın yanı sıra fırsat eşitliği ve toplumsal duyarlılık konusundaki kararlılığımızı da yansıtıyor” dedi.
Türkiye fabrikası üretimde ilk 5’te
Türkiye’deki fabrikanın dünya genelinde 50 Indomie fabrikası arasında ilk 5’te yer aldığına vurgu yapan Özkan, şunları kaydetti: “Bu başarıyı yerli kaynaklara duyduğumuz güvenle sağlıyoruz. Yerli üretime, sürdürülebilir tarım uygulamalarına ve çiftçilerimizle kurduğumuz uzun soluklu iş birliklerine verdiğimiz önem, ürün kalitemizin artmasını sağlarken bulunduğumuz coğrafyaya da doğrudan katkı sunuyor. Ayrıca, doğal kaynaklarımızı korumaya yönelik üretim modellerimizle çevresel sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz.”