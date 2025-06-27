Indomie, yerli buğday ile yılda 1.2 milyar adet üretim yapıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Indomie Türkiye’de üretim süreci artık tarladan başlıyor. 2025 sezonu için ihtiyaç duy­duğu buğdayı Trakyalı çiftçiler­den sağlayan şirket, ilk hasadını yaptı. Çiftçilerle kurulan iş birlik­leri ve hijyen standartlarına sa­hip otomatik üretim hattıyla fa­aliyet gösteren şirketin, yıllık 1.2 milyar adeti aşan üretim kapasi­tesi mevcut.

Dünyanın ilk hazır noodle markalarından biri olan Indomie, 2010 yılından bu yana Türkiye’deki faaliyetlerini yerli üretim odağında devam ettiriyor. Tekirdağ Çerkezköy’de bulunan fabrikasında üretim süreçlerini yürüten şirket, hammaddelerinin yüzde 70’ini Trakya bölgesindeki çiftçilerden temin ediyor. Şirket, yerli tedarikçilerle kurulan iş bir­likleri sayesinde bölgesel ekono­miye katkı sunuyor.

“Yarının kaynaklarını korumayı hedefliyoruz”

Gerçekleşen buğday hasadının markanın üretim yaklaşımında­ki önemine dikkat çeken Indomie Türkiye Fabrika Müdürü Onur Özkan, kullandıkları hammadde­nin önemli bir bölümünün Trakya çevresindeki çiftçilerin emeğiy­le yetiştiğini söyledi.

Söz konusu emeği hijyen standartlarının en üst düzeyde uygulandığı ve el değ­meden çalışan üretim hatların­da ürüne dönüştürdüklerini kay­deden Özkan, “Türkiye’de ellerin ürüne temas etmediği ilk noodle üretim hattına sahip olmak bizim için büyük bir gurur. Hammadde­lerimizin yüzde 70’i Trakya’daki yerel tedarikçilerimizden geliyor. Aylık 330 ton üretim kapasite­mizle yılda ortalama 1 milyar 232 milyon adet noodle üretiyoruz.

Bu üretim hacmi, aynı zamanda Tür­kiye’nin tüketim alışkanlıklarına ne kadar entegre olduğumuzun ve sofralarda güvenle tercih edi­len bir marka haline geldiğimizin açık bir göstergesi. Kadın çalışan oranımız yüzde 60’ın üzerinde. Bu oran, üretime bakış açımızın yanı sıra fırsat eşitliği ve toplum­sal duyarlılık konusundaki karar­lılığımızı da yansıtıyor” dedi.

Türkiye fabrikası üretimde ilk 5’te

Türkiye’deki fabrikanın dünya genelinde 50 Indomie fabrikası arasında ilk 5’te yer aldığına vur­gu yapan Özkan, şunları kaydet­ti: “Bu başarıyı yerli kaynaklara duyduğumuz güvenle sağlıyoruz. Yerli üretime, sürdürülebilir ta­rım uygulamalarına ve çiftçileri­mizle kurduğumuz uzun soluklu iş birliklerine verdiğimiz önem, ürün kalitemizin artmasını sağ­larken bulunduğumuz coğraf­yaya da doğrudan katkı sunuyor. Ayrıca, doğal kaynaklarımızı ko­rumaya yönelik üretim model­lerimizle çevresel sorumluluğu­muzu da yerine getiriyoruz.”