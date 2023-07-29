ING Grubu'nun zirvesine bir Türk daha

ING Türkiye’nin bağlı olduğu ING Grubu’nda üst düzey atama gerçekleşti. 2017 tarihinden bu yana ING Grubu’nda farklı liderlik rolleri üstlenen Görkem Köseoğlu, 1 Eylül 2023 itibarıyla ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi ve CTO’su olarak atandı.

Ocak 2012’de ING Türkiye’ye katılan Görkem Köseoğlu, 2017’de ING Grubu Yapay Zekâ ve Robot Teknolojileri Global Başkanlığı’na atanmış, 2018 yılında ise Global Analitik birimini kurarak ING Grubu CAO (Chief Analytics Officer) görevini üstlenmişti.

ING Türkiye son yıllarda grubun yetenek havuzu haline gelmiş durumda. 2019 yılında o dönem ING Türkiye Genel Müdürü olan Pınar Abay da ING Grubu’nda Global İcra Kurulu Üyesi olarak atanmıştı.