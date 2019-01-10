İngiliz lojistik devinden Türkiye'ye 3 yeni hat
Dubai Emiri Al Maktoum'un sahibi olduğu İngiliz lojistik şirketi Türkiye'ye 3 yeni hat açıyor. Hatlar Ambarlı, Pendik ve Mersin'e olacak. (Kerim Ülker)
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