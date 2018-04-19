İngiliz YOTEL'den 3. Havalimanı'na 451 odalı otel

19 Nisan 2018

KERİM ÜLKER



Tamamlandığında 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyüğü unvanını alacak olan 3’üncü Havalimanı’nda fiziki çalışmalar devam ederken, bir yandan da hizmet alanında da yenilikler hayata geçmeye başladı.

Bunlardan biri de yolcuların konaklamasına yönelik. Ulaşım ve turizmi buluşturan İngiliz devi YO! Company, otelcilik markası YOTEL’i yeni havalimanı ile Türkiye’ye getiriyor. YOTEL markasıyla çalışacak yeni marka, 451 odasıyla İstanbul 3’üncü Havalimanı’nda açılacak. YOTEL’in CEO'su Hubert Viriot, Türkiye’ye de bu otelle gireceklerini söyledi. YOTEL’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre Viriot, “Türkiye'nin ve özellikle de İstanbul'un olağanüstü ekonomik ve kentsel gelişimine, dönüşümüne ve son birkaç yılda göze çarpan bir şekilde artan popülerliğine tanık olduk” dedi.

YOTEL İstanbul, akıllı tasarımı ile dikkat çekiyor. İki alandan oluşacak otelin hava tarafı 102 odadan oluşacak. Kara tarafı ise 349 odayı kapsayacak. Otelde ortak çalışma ve dinlenme alanları, sağlıklı yaşam merkezleri, Club Lounge konseptli alanlar da olacak.

Dünyanın en büyük havalimanı otellerinden biri olacak



İngiliz girişimci Simon Woodroffe tarafından kurulan otelin macerası ise oldukça dikkat çekici. IFA Hotels markasının sahibi Woodroffe, yaptığı seyahatlerde keşfettiği Japon kapsül otellerinden ilham alarak 2002’de Capsule Hotel markasını oluşturmak oluşturdu. 2007’de de Londra Gatwick'te ilk YOTEL markalı otel açıldı. 2009’da Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Schiphol havaalanında bir şube açan YOTEL, Fransa, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere de yayıldı. Londra Heathrow, Paris Charles De Gaulle gibi havaalanlarında da olan YOTEL, Business Travel World Awards'da Yılın İş Konaklama ödülünü kazandı. YOTEL İstanbul, Dünyanın en büyük havalimanı otellerinden biri olacak.