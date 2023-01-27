Intersport'un işletme hakkı satıldı: İşte yeni sahibi

Fourlis anlaşma kapsamında, 12 tane Intersport ve The Athlete's Foot mağazasının işletme hakkına sahip Intersport Atletik Mağazacılık'ın tüm hisselerini Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi'ne satacak.

Fourlis'in dün akşam yaptığı açıklamaya göre anlaşmada Intersport'un değeri borçlar dahil 3 milyon euro olarak belirlendi. Ancak şirketin ne tutara satıldığı ifade edilmedi.