İpeker’e Kuzey Yıldızı ödülü

07 Kasım 2018

BURSA - Bursa’nın en köklü firmalarından biri olan ve büyümesini 3 ve 4. neslin yarattığı sinerji ile sürdüren İpeker, örnek aile şirketi kimliğini aldığı ödüllerle taçlandırıyor. İpeker’e bir ödül de Türkiye Aile İşletmeleri Derneği’nden (TAİDER) geldi. TAİDER’in, aile şirketlerinde sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Yarışması’nda İpeker, Büyük Ölçekli İşletmeler kategorisinde bu yıl ilk kez verilen Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Ödülü, İpeker’in 4. nesil ortaklarından Sinan İpeker, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır’dan aldı.

İpeker’den yapılan açıklamada: “Ailelerin şirkete yaklaşımları ne kadar farklı olursa olsun ortak olan noktanın, aile kültürünün çalışanlar tarafından benimsenerek tek bir ruh oluşturmak olduğunu düşünüyoruz. Çalışanlarımızın sistem içerisinde kaybolmasından ziyade birebir insani ilişkiler kurarak bu sinerjiyi daim tutmak önceliğimizdir. Bizim için önemli olan hiyerarşinin değil fikirlerin kazanmasıdır” denildi.