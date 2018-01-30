İpragaz, istasyon sayısını 200'e yaklaştıracak

30 Ocak 2018

İpragaz Üst Yöneticisi Eyüp Aratay, İpragaz'ın yıl içindeki yatırım planları ile dalgalı seyreden petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin 2017'de yüzde 5'in üzerinde büyüdüğünü anımsatan Aratay, 2018'de de pozitif büyümenin devam edeceğini ve döviz kurlarında ciddi bir hareketlenme beklemediklerini söyledi.

Aratay, Türkiye'de 2018'de yatırım ortamının iyileşeceğine işaret ederek, "Ülkemizde özellikle yatırım ortamının iyileşmesi çerçevesinde altyapı yatırımlarının ve enerji talebine olan ihtiyacın büyüyeceğini bekliyoruz. Şirket olarak 2018'de, bu artan büyüme ve talep artışına paralel olarak stratejik büyüme hedeflerimiz var. Bu çerçevede hazırlıklarımızı tamamlıyoruz." diye konuştu.

İpragaz'ın Türkiye'nin ilk sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dolumu yapan şirketi olduğunu hatırlatan Aratay, şirketin bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi enerji sektöründeki faaliyetlerini güçlendirerek sürdüreceğini belirtti.

Aratay, İpragaz'ın LPG, doğalgaz, elektrik ve akaryakıt sektöründe önemli hizmetler yürüttüğünü kaydederek, "2018, akaryakıt piyasasında GO markamızın ağının genişletilmesi hedefiyle yola çıktığımız bir yıl oldu. Yıl başında 125 lisanslı istasyonla başladığımız ağımızı, yıl sonuna doğru 200'lere yaklaştırmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili çok ciddi bir yatırım bütçesi ayırdık, satış teşkilatımızda organizasyonel değişiklikler yaptık ve yatırımlarımızı bu çerçevede akaryakıt sektöründeki markamıza kanalize etmeyi planladık. Diğer alanlarda da pazar gelişimi ve artan enerji talebi paralelinde büyümeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fiyatlar birçok faktörden etkileniyor

Aratay, ham petrol fiyatlarındaki değişimin temelinde arz ve talep dengesi olduğunu ancak bunların dışında bazı bölgelerdeki karışıklıklar, savaş ihtimalleri, rafinerilerin bakım süreleri ve arızalar gibi birçok faktörün kısa vadede fiyat grafiğini değiştirebileceğini söyledi.

Bu yıl içinde uluslararası alanda çok büyük bir çatışma ortamı ve savaş belirsizliği oluşmadığı takdirde, petrol fiyatların durağan bir grafik oluşturacağını kaydeden Aratay, "Bu açıdan bakıldığında, yılın ilk yarısında Brent petrolün varil fiyatının 65-70 dolar arasında seyretmesini bekliyoruz. Yılın ikinci yarısında ise 65 ve 65 doların altına doğru evrilmiş bir fiyat yapılanması öngörüyoruz. Yıl açılışı ve kapanışında stabil bir fiyat grafiği oluşacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA