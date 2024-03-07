İş Bankası "Türkiye'nin en değerli banka markası" seçildi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, uluslararası marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşu Brand Finance'nın bankacılık sektöründeki en değerli markaları sıraladığı 2024 yılına ilişkin "Banking 500" raporunda İş Bankası, Türk bankaları arasında lider konumda yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "100. yılımızda, finansal sonuçların ötesine geçerek, tüm paydaşlar nezdindeki itibarı ve marka değerini esas alan böyle bir sıralamada ilk sırada yer almayı çok kıymetli buluyorum. Güçlü bir bankacılık markasının en önemli iki dayanağı olan güven ve yenilikçiliğin, geleceğin bankası olma vizyonuyla hareket eden Bankamızın en güçlü yönleri arasında yer aldığını bir kez daha teyit eden bu listede ilk sırayı almak bizler için gurur ve mutluluk vesilesi." ifadelerini kullandı.