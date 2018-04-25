İş Bankası yurtdışı ödeme alternatiflerini genişletiyor

25 Nisan 2018

2016 yılından bu yana 13 farklı alternatif ödeme yöntemiyle Sanal POS üzerinden yurtdışından tahsilat yapılabilmesine olanak sağlayan İş Bankası; Brezilya’dan ELO ve Boleto, Finlandiya’dan Verkkopanki (Finnish Online Banking), Çinli dijital cüzdan WeChat Pay ve Avrupa Birliği nezdinde yaygın olarak kullanılan SEPA Direct Debit yöntemlerini de üye işyerlerinin kullanımına sundu.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen; konuya ilişkin yaptığı açıklamada, %29’luk pazar payı ile lider oldukları elektronik ticaret alanında, üye işyerlerinin tek bir sanal POS entegrasyonu ile yurtdışından en fazla sayıda ödeme yöntemiyle tahsilat yapabilmesini sağladıklarını ifade etti. Her geçen gün artan sınır dışı elektronik ticaretin, ülkemizin mal ve hizmet ihracatının büyümesi açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Sezen, Türk işletmelerinin yurtdışı pazarlara daha kolay erişimi için ödeme sistemlerine yatırım yapmaya devam ettiklerini vurgulayarak şöyle dedi: “Brezilyalı ve Finlandiyalı kullanıcıların online ödemelerde yoğun olarak kullandığı ELO, Boleto, Verkkopanki ödeme yöntemlerine ek olarak Çin’in dünyaca ünlü dijital cüzdan uygulaması WeChat Pay ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın kullanıma sahip SEPA Direct Debit yöntemlerini de sanal POS üye işyerlerimizin kullanımına sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bugün, işletmelerimiz İş Bankası sanal POS’u üzerinden uluslararası kartlı sistemler olan Visa, Mastercard, American Express, UnionPay ve JCB dışında 18 farklı alternatif ödeme yöntemiyle de tahsilat yapabiliyorlar. Sektörün ve müşterilerimizin taleplerini göz önünde bulundurarak, önümüzdeki dönemde farklı ödeme sistemlerini kullanıma sunmaya devam edeceğiz.”