İş Bankası'na 1.5 milyar dolarlık kaynak
İş Bankası 1 milyar 471 milyon dolar tutarında sendikasyon anlaşması imzaladı.
İş Bankası 447 milyon dolar ve 867.6 milyon euro tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyetinin dolar dilimi için libor artı yüzde 1.30, euro dilimi için euribor artı yüzde 1.20 olduğu belirtildi.
Kaynak: Reuters