İş Bankası’ndan anında ticari kredi

22 Mayıs 2018

Türkiye İş Bankası, hayata geçirdiği Anında Ticari Kredi ile hem İşCep hem de internet şubesinin ticari ve bireysel seçenekleri aracılığıyla esnaf ve gerçek kişi tacir müşterilerinin ticari kredi başvurularını sonuçlandırıyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada esnafın finansal ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ve onlara en uygun çözümleri sağladıklarını vurgulayarak şöyle dedi:

“Esnafımızın vakti yok, dükkânını, işyerini bırakıp da kolay kolay bankalara gidemiyor. Ayrıca ticari hayat mesai günleri ve saatleriyle de kısıtlı değil. Esnafımızın, cumartesi-pazar günleri veya hafta içi akşam saatlerinde de acil nakit ihtiyaçları olabiliyor. Dolayısıyla onları dijitalleşmeye en açık, dijital hizmetlerden en yoğun şekilde yararlanabilecek müşterilerimiz arasında görüyoruz. Bu kapsamda biz de Anında Ticari Kredi ile ticari kredi limiti olsun olmasın, müşterilerimizin 50 bin TL’ye kadar taksitli ticari kredi başvurularını şubeye uğramalarına gerek kalmadan değerlendirme ve kullandırım aşamalarını da kapsayacak biçimde en az bilgi girişiyle saniyeler içerisinde tamamlayabilmelerini mümkün hale getirdik. Diğer bir deyişle, başvurusu otomatik olarak onaylanan müşterilerimizin kredileri anında vadesiz ticari hesaplarına yatıyor. Süreci, dijital kanallardaki başvurudan kullandırma kadar hızlı sonuçlandırılacak bir şekilde tasarladık ve müşterilerimizin kullanımına sunduk.”

Ayrıca İş Bankası müşterisi olsun ya da olmasın tüm esnaf ve gerçek kişi tacirler ile tüm şirketler, bankanın internet sitesinde anında İşlem menüsündeki Ticari Kredi Başvurusu aracılığıyla başlıca ticari kredi ürünlerine ilişkin taleplerini İş Bankası şubelerine iletebiliyor.