İş Bankası’ndan ekonomiye  3,7 trilyon liralık destek

Ekonomiye sağladığı toplam kredi desteği 3,7 trilyon TL’ye ulaştı. 2026 Haziran sonu itibarıyla net dönem kârı 30 milyar TL düzeyinde gerçekleşen bankanın, sermaye yeterlilik oranı, sağlam finansal yapısının bir göstergesi olarak %15,4 oldu. Aynı dönemde aktif büyüklük ve kredilerin yanı sıra toplam mevduatta da özel bankalar arasında ilk sırada yer alan bankanın, haziran sonunda toplam mevduat hacmi, yıl sonuna göre %9,7 artışla 3,4 trilyon TL’ye yükseldi.

Banka, temmuz ayında, uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon dolar tutarında, 12 yıl vadeli ve yedinci yılda erken geri ödeme opsiyonlu katkı sermaye niteliğinde Eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. Bankanın 2025 yıl sonundan bugüne kadar reel sektörün hizmetine sunmak üzere yurt dışından sağladığı toplam kaynak tutarı 3,1 milyar dolar seviyesine ulaştı.

“Potansiyeli büyüten teknoloji kaldıraç olur”

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomiyi, üretim biçimlerini, çalışma hayatını, hatta eğitim, sağlık gibi yaşamın birçok alanını derinden etkileyen yapay zekânın katma değer yaratma biçimini de dönüştürdüğünü ifade etti.

Yeni çağın hem ülkeler hem kurumlar için rekabette ve verimlilikte önemli fırsatlar sunduğunu, İş Bankası’nın da insan odaklı bir tarzda yapay zekâ ve teknolojiye yatırım yaptığını vurgulayan Aran, insanın yerine geçen değil insanın potansiyelini büyüten teknoloji yatırımları ve iş birliklerinin ekonomi açısından özellikle fırsat eşitsizliklerini azaltan güçlü bir kaldıraç olabileceğini ifade etti.

Gelecekte sadece en iyi, en gelişmiş teknolojileri geliştirenlerin değil o teknolojiyi insan yetkinliğiyle birlikte kullanan kurumların ve ülkelerin öne çıkacağını söyleyen Aran, “Rekabet yalnızca güçlü finansallar, bilançolar üzerinden değil yapay zekâyı insanın üretkenliğiyle buluşturacak tarzda en doğru kullananlar etrafında şekillenecek” dedi.