TMSF, 25 milyon lira bedelle Mercedes-Maybach satacak

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Farklı şirket gruplarına ait araçların yer aldığı ihaleler, hem bireysel alıcılar hem de ticari iş­letmeler için geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. İhaleye çıka­rılacak lüks otomobillerden 2023 model Mercedes-Maybach S 580 4Matic Inspiration için 25 mil­yon lira, 2023 model Range Ro­ver Autobiography SWB için 18 milyon lira, 2023 model Audi A8 L 3.0 TFSI Quattro için 11 milyon lira ve 2022 model Audi S8 için 9,8 milyon lira muhammen be­del belirlendi.

Ayrıca 2024 model Land Rover Discovery, 2022 mo­del Land Rover Velar, 2024 model Volvo XC90, Tesla Model Y, BMW 520d, Mercedes-Benz G Serisi ve Audi A5 Cabriolet de dikkat çe­ken araçlar arasında yer alıyor.

Otomobiller 420 bin liradan satışa çıkar

Ağır ticari araç grubunda çok sayıda 2023 model Astra damper­li kamyon, Ford Trucks CKM1, Mercedes Arocs 4142-K damper­li kamyonlar, Ford Transit kam­yonet ve minibüsler, Mitsubishi Canter, çekiciler, tankerler ve ya­rı römorklar satışa çıkarılacak.

İhale listesinde bulunan moto­sikletler arasında 2024 model Ya­maha MT-250, Honda NSC110 ve Honda NSC125 scooter ile Mon­dial 50 ZNU EC gibi modeller yer alıyor. Motosikletlerin muham­men bedelleri 16 bin lira ile 350 bin lira arasında değişecek.

Binek otomobillerde ise Renault Clio, Renault Megane, Renault Sym­bol, Renault Taliant, Fiat Egea, Toyota Corolla, Volkswagen Pas­sat, Volkswagen Jetta, Peugeot 301, Dacia Duster, Dacia Sandero, Skoda Octavia ve Honda Accord gibi modeller yaklaşık 420 bin li­ra ile 1,7 milyon lira arasında mu­hammen bedellerle görücüye çı­kacak. İhaleler 11, 12, 13, 14 ve 17 Ağustos'ta yapılacak.