İş Yatırım, Tüpraş'ın hedef fiyatını 227 liraya çıkardı

İş Yatırım, bugün yayınladığı analizde Tüpraş'taki güçlü ürün marjı görünümü nedeniyle tavsiyelerini 'Al'a yükselttiğini kaydetti.

Analizde Tüpraş'ta yüzde 36'lık getiri potansiyelinin görüldüğü belirtilirken, temettü veriminin de yüzde 13,5 olarak tahmin edildiği kaydedildi.

İş Yatırım, şirketin net rafineri marjı beklenti aralığını artırdığını ifade ederek analizinde "2023 yıl sonu FAVÖK tahminimizi 2,826 milyar dolardan 3,137 milyar dolara revize ediyoruz" ifadesine yer verdi.

Analizde şöyle dendi: "Kızıldeniz’deki gerginlik ile navlun fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle ürün marjları yılbaşından bu yana tekrar yukarı doğru ivme kazandı. Yılın geri kalanında marjlarda normalleşme beklemekle beraber tarihsel ortalamaların üzerindeki seyrin devam edeceğini, 2024 yılı için net rafineri marjının 9-10 $/varil seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 2024 yıl sonu FAVÖK tahminimizi 1,702 milyar dolardan 2,108 milyar dolara yükseltiyoruz. Enflasyon muhasebesi uygulamasının şirketin 2023 yıl sonu finansalları üzerinde bir baskı unsuru oluşturmasını beklemiyor, 3Ç23 sonu itibarıyla 53 milyar TL net nakit pozisyonunda olan şirketin 2024 yılında güçlü finansallar açıklamaya devam edeceğini öngörüyoruz.

Riskler neler?

Avrupa’da petrol ürünleri talebinde beklenenden daha fazla daralma, ürün piyasalarında savaş kaynaklı tedarik sorunlarının ortadan kalkması veya hafiflemesi, küresel rafinaj kapasite artışlarının beklenen seviyelerin üzerinde gerçekleşmesi, enerji maliyetlerinde beklenenden fazla artış değerlememiz için aşağı yönlü temel risk faktörleri. Rekor ürün marjlarının 2024‘te de devam etmesi yukarı yönlü temel riski oluşturmaktadır."