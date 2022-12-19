İsdemir iş ilanı başvuru detaylarını yayınladı!

İsdemir'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıllarda istihdam yaratarak bölgeye katkılarını sürdüren İsdemir, bu yıl da çeşitli işletme ünitelerindeki ihtiyaçlar için saat ücretli yeni çalışanlar istihdam etmeye devam ediyor.

İsdemir'in 2022 yılında saat ücretli işe alımları için başvuru süreci yarın başlayacak. Başvurular, iki hafta boyunca salı-cuma günleri arasında, saat 08.00'den saat 16.00'ya dek İsdemir Cumhuriyet Kapı'dan yapılabilecek.

İşe alım için aranan şartlar neler?

İsdemir, başvuracak adaylarda, meslek liselerinin elektrik/elektronik, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, bilişim teknolojileri, motorlu araçlar teknolojisi ve meslek yüksekokullarının elektrik-elektronik/enerji, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, bilgisayar teknolojileri alanlarından mezuniyet şartı arıyor.

Adaylarda ayrıca, başvuru yaptıkları tarih itibarıyla 18-25 yaş aralığında olma ve askerliğini yapmaya engeli bulunmama, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygunluk ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığın bulunmaması şartı aranıyor.

Akrabasının çalışıyor olması engel teşkil etmiyor

Adayların kimlik belgeleri ile yapacağı fiziksel başvuruların yanı sıra eş ve kardeşler dahil birinci derece yakınlarının nüfus kayıt örneğiyle birlikte yapacağı başvurular da geçerli sayılacak. Fiziksel başvuru esnasında adaylara verilecek link üzerinden başvuru süreci online devam edecek, uygulanacak sınav ve değerlendirmelerde başarılı olan adaylar arasından işe alımlar yapılacak.

İşe alımlar yıl boyunca devam edecek

İsdemir, saat ücretli tüm pozisyonlarda yıl boyunca ihtiyaçları doğrultusunda işe alımlarını sürdürecek.