İşe alımda bu yaz İstanbul öne çıkacak

Ülkemizde 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketleri ve ardından gelen seçim süreci belirsizliği nedeniyle şirketlerin büyük çoğunluğunun işe alım süreçlerinde durgunluk yaşanmış, pek çok pozisyon için açılan başvurular beklemeye alınmıştı.

Fenix İnsan Kaynakları Kurucusu Ülker Piri, Haziran itibarıyla işe alım süreçlerinde yaşanan beklemelerin biteceğine dikkat çekti. Her yıl yaz döneminde işlerin doğal akışıyla birlikte insan kaynağı ihtiyacının da azaldığını, bu nedenle işe alımların diğer aylara kıyasla daha az olduğunu söyleyen Piri, “Bu yaz bu konuda önemli bir değişim yaşandığını gözlemleyeceğiz. Yılın başından beri işe alım planlarını hayata geçiremeyen insan kaynakları profesyonelleri, yaz dönemini bu anlamda verimli geçirmeyi planlıyor” dedi.

İstanbul, işe alımda öncelik olmaktan çıkıyor

Şirketlerin, adayların uzaktan çalışma taleplerini de daha çok dikkate almaya başladığına dikkat çeken Piri sözlerini şöyle sürdürdü: “Hali hazırda çok yüksek olan, adayların uzaktan ve hibrit çalışma talepleri yaz dönemiyle birlikte büyük bir artış gösteriyor. Şirketlerin işe alımlarının yoğun olacağı bu dönemde, bu alanda daha fazla esneklik göstermeye başlayacağını öngörüyoruz. Yılın başından bu yana görüştüğümüz binlerce adayın büyük çoğunluğu hibrit çalışmayı bile düşünmüyor. Adayların yüzde 82’si uzaktan; yüzde 12’si hibrit çalışmayı isterken, sadece yüzde 6’sı düzenli olarak ofisten çalışmayı tercih ediyor. Bu gelişmeler ışığında ve maaliyet avantajını da hesaba katarak, İstanbul’daki şirketler diğer şehirlerde yaşayan kişileri işe almaya daha ılımlı hale geliyor. Yıl başından bu yana İstanbul’daki firmalar için yaptığımız işe alımlarda, kişilerin sadece yüzde 22.5’i İstanbul’da ikamet ediyor, işe alınan kişilerin yüzde 77.5’i farklı şehirlerde yaşıyor.”

Süreçlerde hızı kesilmeyen tek uzmanlık alanı: IT

Piri, sektörlere/iş alanlarına göre işe alımda değişen farklılıklara da değindi. Buna göre yıl başından beri işe alım süreçlerinde hızı kesilmeyen, duraklamaların yaşanmadığı ya da en az yaşandığı alan bilgi teknolojileri oldu. Bilgi teknolojileri alanında çalışan kişilerin işe alımlarda öne çıkan uzmanlık alanları ise şöyle sıralandı: Yazılımcı, Full Stack Developer, Back End ve Front End Developer, Veri Analisti, Network Uzmanı, Sistem Yöneticisi ve Yapay Zeka Mühendisi. Ancak süreçlerde önü kesilmese de Piri’ye göre şirketlerin doğru yeteneği bulma konusunda en çok zorlandığı ve en çok destek istediği alan da yine bilgi teknolojileri.

‘Yaşa Takılanlar’ şartlara da takılıyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişinin emeklilik hakkı kazandığını hatırlatan Ülker Piri, bu yeniliğin de şirketlerin iç dengelerinde önemli değişimler yarattığını söyledi. Piri, “İnsan kaynakları süreçleri ile ilgili olarak görüştüğümüz, EYT kapsamındaki kişilerin yaklaşık yüzde 80’i emekliliğini alıp yine aynı yerde çalışmaya devam ediyor. Ancak bu kişilerin, şirket yöneticileri ile ilişkileri eskisi gibi değil. Yüzde 45’i, şartları iyileştirilmezse tamamen işi bırakmayı ya da iş değişikliği yapmayı düşünüyor. Bu değişimin yıl boyunca işe alım süreçlerini artıracak bir etki göstermesini bekliyoruz” diye konuştu.