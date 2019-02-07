İşitme engelliler yararına denim koleksiyonu

07 Şubat 2019

Dünyanın en büyük markalarına yaptığı üretimle hazır giyim ihracatının lokomotif şirketlerinden biri olan Türk denim devi Taypa Tekstil, ünlü moda tasarımcısı Özlem Süer’le ses getirecek bir iş birliğini hayata geçirdi. Tasarım ve teknolojiyi aynı projede buluşturan Özlem Süer X Taypa Kapsül Denim Koleksiyonu, önemli bir sosyal sorumluluk projesinin de temelini oluşturuyor.

Taypa Tekstil’in Türkiye’deki üretim tesislerinde kullanılan yüksek teknolojili lazer, boya, baskı ve “air brush” tekniklerinin artistik dokunuşla kullanıldığı bu özel koleksiyon, 6 Şubat 2019’da Özlem Süer House’da çok özel bir davet ile satışa sunuldu. Dem Derneği’nin gönüllü destekçilerinin katıldığı davette koleksiyonun satışından elde edilen tüm gelir, adını gerçekleştirdiği etkili projeler ve iş birlikleriyle duyuran Dem Derneği yararına kullanılacak. Dem Derneği elde edilen geliri, işitme engelli bireylerin yaşam katma değerini, istihdamını; işiten bireylerin de farkındalığını artıracak farklı projelerde değerlendirecek.

Çekimleri ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmaz yaptı

Ünlü tasarımcı Özlem Süer mentorluğunda Taypa Tekstil’in denim ceket ürünleri üzerine yapılan birbirinden özel tasarımlar, Four Seasons Hotel İstanbul at Sultanahmet’te, oyuncu ve dans sanatçısı Aslı Melisa Uzun ve Miss Turkey 2018 güzellerinden Yağmur Çelik’in modelliğiyle fotoğraflandı. Eşsiz koleksiyonun çekimlerinde ise yurt içi ve yurt dışında yaptığı başarılı çekimlerle tanınan moda ve reklam fotoğrafçısı Tamer Yılmaz’ın imzası var.

Koleksiyonun geliri sosyal sorumluluk projesi için kullanılacak

Koleksiyonun satışından elde edilen gelir işitme engelli ve sağır bireylerin istihdamı; işiten bireylerin de işaret dili eğitimi ve farkındalığı için geliştirilecek projelerde kullanılacak. Bu kapsamda informatif ve interaktif “Sesli Kahveler” projesi hayata geçirilecek. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Taypa Tekstil’in İstanbul Hadımköy’deki merkez binasında bir kahve dükkanı kurulacak. Taypa Tekstil çalışanları, işitme engelli bireylerin mentorluğunda, Türk işaret dilini kullanarak kahvelerini sipariş edecek. Proje kapsamında Taypa Tekstil genel merkez binasında çalışan yaklaşık 300 kişi işaret diliyle tanışacak. Taypa Tekstil, böylece engellilere yönelik farkındalığın arttırılması, işitme engellilerin bilincinin çalışanlarına aktarılması ve işaret dili duyarlılığının yaygınlaştırılması çalışmalarına destek vermiş olacak.

İkinci proje ise “Taypa Türk İşaret Dili Eğitimleri” olacak. Kapsül denim koleksiyon satışlarından elde edilen gelir ile, Türk işaret dilini nerede kullanacaklarına dair proje fikirlerini yazan ve Dem Derneği tarafından seçilecek 24 üniversite öğrencisinin eğitimine ve aynı zamanda, işitme engelli istihdamına da katkı sağlanması planlanıyor.