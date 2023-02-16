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Israir, Türkiye uçuşlarına yeniden başladı

İsrailli hava yolu şirketi Israir, ara verdiği Türkiye uçuşlarına Tel Aviv-İstanbul seferi ile yeniden başladı.

Haber Merkezi
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Tel Aviv'den kalkan ve 146 yolcu taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Türk ve İsrail bayrakları ile Türkiye'den motiflerin bulunduğu uçağın üzerine Türkçe ve İbranice "Kardeşlik ve dayanışma, gelecekte barış" mesajlarının yazıldığı görüldü.

İsrailli hava yolu şirketi operasyon maliyetleri nedeniyle Türkiye uçuşlarına 2007'de son vermişti.

Israir'in de seferlerini başlatmasıyla İstanbul Havalimanı'na uçuş yapan hava yolu şirketi sayısı 96'ya yükseldi.

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