İstanbul Havalimanı'ndan 10 yeni şehre uçuşlar başlıyor

10 Ocak 2019

İstanbul Havalimanı'ndan halihazırda Ankara, Gaziantep, Adana, İzmir, Trabzon, Antalya, Ercan ve Bakü olmak üzere 8 noktaya sefer icra eden THY, bugün itibarıyla yurt içinde Diyarbakır ve Hatay'a, yurt dışında ise Paris, Frankfurt, Münih, Tiflis, Aşkabat'a sefer başlatıyor.

THY yarın ise yurt dışında Moskova ve Kuveyt'i, yurt içinde de Kayseri'yi uçuş ağına ekleyerek İstanbul Havalimanı'ndan uçtuğu nokta sayısını 18'e yükseltecek.

Avrupa uçuşları

İstanbul Havalimanı-Paris seferleri haftada 7 frekans karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. İstanbul çıkışlı bilet fiyatları tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 129 dolardan başlıyor.

Haftada 7 karşılıklı seferin yapılacağı İstanbul Havalimanı-Frankfurt uçuşlarının bilet fiyatları ise tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 129 dolardan başlıyor.

İstanbul Havalimanı-Münih seferleri de haftada 5 frekans (salı, perşembe, cuma, cumartesi, pazar) karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. İstanbul'dan Münih'e tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 129 dolardan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Haftada 7 karşılıklı seferin yapılacağı İstanbul Havalimanı-Tiflis seferlerinin açılışa özel bilet fiyatları tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 109 dolardan başlıyor.

THY, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a da İstanbul Havalimanı'ndan haftada karşılıklı 4 sefer (salı, perşembe, cumartesi, pazar) gerçekleştirecek. İstanbul'dan Aşkabat'a tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 209 dolardan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Yurt içinde 3 yeni hat

THY, İstanbul Havalimanı'ndan Diyarbakır'a bugün itibarıyla hafta 3 gün (salı, perşembe, pazar) karşılıklı sefer gerçekleştirilecek.

İstanbul Havalimanı-Hatay seferleri de haftada 3 gün (salı, perşembe, pazar) karşılıklı olarak yapılacak.

THY, İstanbul Havalimanı'ndan Kayseri'ye ise haftada karşılıklı 4 sefer gerçekleştirecek.

Yurt içinde bilet fiyatları tüm vergiler dahil tek yön için 59 liradan başlıyor.

Ayrıca günde 1 kez icra edilen İstanbul Havalimanı-Ankara seferleri bugün itibarıyla günde 2'ye yükseliyor.

Moskova ve Kuveyt seferleri başlıyor

THY, yarın da İstanbul Havalimanı'ndan Moskova ve Kuveyt'e uçuş başlatacak.

Haftada karşılıklı 5 seferin yapılacağı Moskova'nın bilet fiyatları İstanbul çıkışlı tüm vergiler dahil 129 dolardan başlıyor.

İstanbul Havalimanı-Kuveyt seferleri ise haftada 4 frekans (pazartesi, çarşamba, cuma, pazar) karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Kuveyt'e tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 344 dolardan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Kaynak: AA