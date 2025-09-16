İstanbul Havalimanı’ndan Çin’e havacılık çıkarması

İGA İstanbul Havalimanı, Çin’e adeta bir “havacılık çıkarma­sı” yaptı. Çin’in Guangzhou kentinde düzenlenen Airport Ex­perience Summit etkinliğine katı­lan İGA heyeti, burada hem ulus­lararası ödüller aldı hem de Çin ile havacılık ilişkilerini geliştirmek adına yoğun bir diplomasi yürüttü. Uluslararası Havalimanları Kon­seyi (ACI) tarafından Avrupa’nın en iyi havalimanı seçilen ve müş­teri deneyimi alanında en üst sevi­ye olan “Seviye 5” akreditasyonu­nu alarak üç ayrı ödüle layık görü­len İGA, ödüllerini Guangzhou’da düzenlenen “Global Training Part­ners Recognition Ceremony” kap­samında aldı. Zirvede konuşmacı olarak yer alan İGA İstanbul Ha­valimanı CEO’su Selahattin Bil­gen, Çin’in sivil ve resmî havacı­lık otoriteleriyle kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Çin Sivil Havacılık İdaresi, havayolu şirketleri ve sek­tör temsilcileriyle yapılan görüş­meler, Pekin ve Guangzhou başta olmak üzere Çinli havayollarıyla uçuş kapasitelerinin artırılması, yeni destinasyonların açılması ve iki ülke arasındaki turizm ile tica­retin güçlendirilmesini hedefliyor.

Yeni seferler yolda

2025’in ortasında Türkiye-Çin arasındaki haftalık yolcu uçuş hak­kı 21’den 49’a çıkarıldı. THY, İstan­bul’dan Pekin, Şanghay ve Guang­zhou’ya haftada 21 seferle uçuyor. Seferler önce 31’e, ardından 49’a çıkacak. Çin ise 4 farklı şirketle şu anda İstanbul’a 16 uçuş gerçekleş­tiriyor. Bu rakam önce 21’e; ardın­dan 33’e çıkacak. Nihai hedef 49. İki yıl içinde bu büyümenin ger­çekleşmesi hedefleniyor. “Çin şu anda bizim için çok kritik bir des­tinasyon. Ancak bunun çok daha fazlasını yapabileceğimizi düşü­nüyoruz. Bu yüzden Çinli havayol­larıyla görüştük. 4 Çinli havayo­lu 6 şehirden İstanbul’a toplamda haftada 24 ucuş gerçekleştiriyor. Beşinci şirket olarak Hainan Air­lines’ın dahil olmasıyla bu sayı da­ha da yükselecek. Bir an önce 49’u doldurmak istiyoruz. Bu frekansla­rın potansiyeli yüksek. 50 yaş üstü, gelir grubu yüksek, yurt dışına kül­tür turu yapmak isteyen önemli yo­ğunlukta bir nüfus var” diyen Bil­gen, “Çin Dostu Havalimanı belge­miz var. Çinli misafirlerin kültürel hassasiyetlerine uygun biçim­de davranıyoruz. İstanbul Hava­limanı’nda Çince konuşan danış­manlarımız mevcut. Çin’den ge­lecek büyümeye hazırız. Bir Çinli, bir Avrupalı’dan 4,5 kat daha fazla harcıyor” ifadelerini kullandı.

Her yeni hat yeni fırsatlar getiriyor

“Her açılan yeni hat, Türkiye’ye sadece yolcu değil; döviz, turizm, ticaret ve hatta eğitim fırsatları ge­tiriyor” diyen Bilgen şöyle devam etti: “Havacılık, günümüzde sade­ce ulaşım aracı değil, aynı zamanda dış politikanın da önemli bir par­çası haline geldi. Biz de bu bilinçle hareket ediyor, her uçuşu Türki­ye adına stratejik bir adım olarak görüyoruz. İstanbul Havalimanı’nı sadece uçakların indiği, yolcula­rın geçtiği bir yer olarak görmüyo­ruz. Burası Türkiye’nin diploma­tik, ekonomik ve kültürel vitrinidir. Her yeni uçuş, her yeni bağlantı, Türkiye’nin küresel ölçekte daha görünür hale gelmesine katkı sağ­lıyor. Çin gibi büyük pazarlarda İs­tanbul Havalimanı, Türkiye’nin yüzünü temsil ediyor. Yolcu taşı­macılığının çok ötesinde, strate­jik iş birliklerinin merkezindeyiz. Çinli turistin Türkiye’ye erişimi­ni kolaylaştırmakla kalmıyor, ay­nı zamanda Çinli firmalarla yeni iş birliği alanları da oluşturuyoruz.”

5 yılda hava yolu bağlantısı yüzde 59 arttı

“Havalimanımızın şu an itiba­riyle Türkiye’nin gayri safi milli hasılasının yaklaşık %2,5’una doğ­rudan katkısı var. 2030 yılına ka­dar bu katkının %3,3’e çıkmasını bekliyoruz” diyen Bilgen, 5 yılda hava yolu bağlantılarının %59 art­tığını ve İGA’nın bugün 130 ülke­de 330’dan fazla noktaya doğrudan uçuş sunduğunu belirtti. Bilgen, “Açıldığımızda İstanbul’dan dü­zenli, tarifeli uçan 61 hava yolu var­dı. Bugün itibariyle bu sayı 116’ya çıktı. Neredeyse bütün hava yol­ları İstanbul'a uçar hale geldi. Ge­çen yıla kadar bağlantısı en yüksek olan havalimanı Frankfurt Havala­limanıydı, onu geçtik. Bu büyüme sadece sayı olarak değil, "bağlantı kalitesi" açısından da önemli. İGA, yolculara sadece çok sayıda desti­nasyon değil, daha sık ve verimli bağlantılar sunuyor. Bu da İstan­bul’u küresel bir hava yolu aktarma merkezi haline getiriyor” dedi.

1 milyar euroluk kira ödemesi yolda

Bilgen, “İGA, kira olarak devlete 2024 yılı için 986 milyon euro öde­di. 2025 için de 1 milyar 63 milyon euro ödeme Ocak 2026’da yapıla­cak” dedi. Ayrıca 2019 ve pandemi­den sonraki 2 yılda garanti aşıldığı için devlete 100 milyon euro daha ödeme yapıldı. İGA’da bugüne ka­dar 8.5 milyar euro yatırım yapılır­ken; taahhüt edilen yatırımın 2.2 milyar euro’luk kısmı kaldı. İstan­bul Havalimanı’nda halen devam eden yatırımların bu yılki toplam büyüklüğü 665 milyon euro’yu bu­luyor. Yatırımın büyük kısmı pist yatırımından oluşuyor, önemli bir kısmı da Eskişehir’de kurulan 240 MW kapasiteli GES adımı. “Yeni paralel pist çalışması, operasyon verimliliğini artıracak. Günde 6 saat bu pist kullanılabiliyor, bu sü­re artacak. 2026 yılında tamam­lanıyor” diyen Selahattin Bilgen, şunları söyledi: “Bu yıl 212 milyon euro’luk yatırım ile güneş enerji santralimiz devreye giriyor. Yüzde 100 güneş enerjisi ile çalışan ilk ha­valimanı olacağız. 500 odalı Hilton işletmeli otel yatırımı da son aşa­mada, yakında hizmete alınacak.”

“İstanbul’un potansiyeli büyük, hava sahasının liberalizasyonu şart”

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) Genel Direktörü Justin Erbacci, küresel havacılık trafiğinin önümüzdeki yıllarda iki katına çıkmasının beklendiğini belirterek, bu büyümeye ayak uydurmak isteyen ülkelerin hava sahalarını daha liberal hale getirmesi gerektiğini söyledi. Havalimanlarının kapasite artışına hazır olması gerektiğini vurgulayan Erbacci, “Türkiye ve İstanbul için önemli olan daha fazla uçuşu daha fazla destinasyona bağlayabilmek. Bu da hava sahasının daha liberal bir şekilde açılmasıyla mümkün. Dünya genelinde gördüğümüz gibi, hava sahasını diğer ülkelere açan devletler kaybetmiyor, aksine daha çok kazanıyor” dedi. ACI World Genel Direktörü olarak gelecek yıl İstanbul’da düzenlenecek büyük havacılık etkinliğinde görevini devredeceğini açıklayan Erbacci, “İstanbul gibi dünyanın en iyi havalimanlarından birinde bu süreci gerçekleştirmek büyük bir ayrıcalık. Türkiye harika bir ülke; şehir büyüleyici, insanlar sıcakkanlı, yemekler muhteşem” dedi. Her yıl İstanbul’da büyük bir havacılık etkinliği düzenlemeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

İGA, 2026’da ACI zirvesine ev sahipliği yapacak

İGA İstanbul Havalimanı, 31 Ağustos – 4 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan ACI Airport Experience Summit’e (Havalimanı Deneyimi Zirvesi) ev sahipliği yapacak. Müşteri ve çalışan deneyimine odaklanan bu global etkinlik, sektör liderleri ve uzmanları bir araya getirerek yenilikçi stratejiler ve uygulamaların paylaşılmasına olanak tanıyacak.

Her bir yolcu 50 dolar döviz bırakıyor

Selahattin Bilgen, Türkiye’nin coğrafi konumunun havacılık ve turizm sektörleri açısından büyük bir avantaj sunduğunu belirterek, “Ülkemize yurt dışından gelen turistlerin %70’i havayolu ile geliyor. Havacılık, turizmin giriş kapısı. Bir dış hat yolcusu ortalama 50 doların üzerinde döviz bırakıyor ülkeye. 2024’te Türkiye 63 milyar dolarlık turizm geliri elde etti. Bu gelirin önemli bir bölümü, doğrudan havacılığın sağladığı bağlantıların sonucu” diye konuştu.

2 yılda bin kişiye ICAO eğitimi verdik

İGA istihdam açısından da oldukça büyük bir yapı. İstanbul Havalimanı’nda doğrudan ve dolaylı olmak üzere 102 bin kişi çalışıyor. İGA’da doğrudan çalışan 11 bin kişi var. İGA CHRO’su Selda Seçkiner, “Sadece yolcu taşımıyor; aynı zamanda bilgi ve deneyim de taşıyoruz” dedi. Seçkiner, “ICAO’nun (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) platinyum partneriyiz. İGA Akademi’yi kurduk, küresel eğitim merkeziyiz. Son 2 yılda 1.000 kişiye ICAO sertifikalı eğitim verdik. Eğitimi bir ‘yumuşak güç’ olarak görüyoruz. Çin’den Orta Asya’ya, Afrika’dan Balkanlar’a kadar birçok ülkeden havacılık profesyoneline eğitim veriyoruz” ifadelerini kullandı.

ACI’dan İGA İstanbul Havalimanı’na üç ödül birden

İGA, havacılık sektörünün en prestijli kuruluşlarından Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından üç ayrı ödüle layık görüldü. Avrupa’da 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren havalimanları arasında “En İyi Havalimanı” seçilen İGA, aynı zamanda “Müşteri Deneyimi Akreditasyonu” programında Seviye 5’e ulaşarak Avrupa’da bu başarıyı elde eden ilk havalimanı oldu. İGA’nın eğitim kolu İGA Akademi ise sunduğu küresel eğitim programları, yüksek uluslararası katılım ve memnuniyet skorları sayesinde ACI tarafından özel ödüle layık görüldü. Ödüller, Çin’in Guangzhou kentinde düzenlenen Airport Experience Summit kapsamında sahiplerine takdim edildi.