İstanbul Havalimanı’ndan Çin’e havacılık çıkarması
İGA İstanbul Havalimanı, Çin’in Guangzhou kentinde düzenlenen uluslararası zirvede hem havacılık sektörünün en prestijli üç ödülünü aldı hem de Çinli otoritelerle stratejik görüşmeler gerçekleştirerek uçuş ağını büyütme yolunda kritik adımlar attı. CEO Selahattin Bilgen, “İstanbul Havalimanı artık Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü” dedi.
İGA İstanbul Havalimanı, Çin’e adeta bir “havacılık çıkarması” yaptı. Çin’in Guangzhou kentinde düzenlenen Airport Experience Summit etkinliğine katılan İGA heyeti, burada hem uluslararası ödüller aldı hem de Çin ile havacılık ilişkilerini geliştirmek adına yoğun bir diplomasi yürüttü. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından Avrupa’nın en iyi havalimanı seçilen ve müşteri deneyimi alanında en üst seviye olan “Seviye 5” akreditasyonunu alarak üç ayrı ödüle layık görülen İGA, ödüllerini Guangzhou’da düzenlenen “Global Training Partners Recognition Ceremony” kapsamında aldı. Zirvede konuşmacı olarak yer alan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, Çin’in sivil ve resmî havacılık otoriteleriyle kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Çin Sivil Havacılık İdaresi, havayolu şirketleri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler, Pekin ve Guangzhou başta olmak üzere Çinli havayollarıyla uçuş kapasitelerinin artırılması, yeni destinasyonların açılması ve iki ülke arasındaki turizm ile ticaretin güçlendirilmesini hedefliyor.
Yeni seferler yolda
2025’in ortasında Türkiye-Çin arasındaki haftalık yolcu uçuş hakkı 21’den 49’a çıkarıldı. THY, İstanbul’dan Pekin, Şanghay ve Guangzhou’ya haftada 21 seferle uçuyor. Seferler önce 31’e, ardından 49’a çıkacak. Çin ise 4 farklı şirketle şu anda İstanbul’a 16 uçuş gerçekleştiriyor. Bu rakam önce 21’e; ardından 33’e çıkacak. Nihai hedef 49. İki yıl içinde bu büyümenin gerçekleşmesi hedefleniyor. “Çin şu anda bizim için çok kritik bir destinasyon. Ancak bunun çok daha fazlasını yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden Çinli havayollarıyla görüştük. 4 Çinli havayolu 6 şehirden İstanbul’a toplamda haftada 24 ucuş gerçekleştiriyor. Beşinci şirket olarak Hainan Airlines’ın dahil olmasıyla bu sayı daha da yükselecek. Bir an önce 49’u doldurmak istiyoruz. Bu frekansların potansiyeli yüksek. 50 yaş üstü, gelir grubu yüksek, yurt dışına kültür turu yapmak isteyen önemli yoğunlukta bir nüfus var” diyen Bilgen, “Çin Dostu Havalimanı belgemiz var. Çinli misafirlerin kültürel hassasiyetlerine uygun biçimde davranıyoruz. İstanbul Havalimanı’nda Çince konuşan danışmanlarımız mevcut. Çin’den gelecek büyümeye hazırız. Bir Çinli, bir Avrupalı’dan 4,5 kat daha fazla harcıyor” ifadelerini kullandı.
Her yeni hat yeni fırsatlar getiriyor
“Her açılan yeni hat, Türkiye’ye sadece yolcu değil; döviz, turizm, ticaret ve hatta eğitim fırsatları getiriyor” diyen Bilgen şöyle devam etti: “Havacılık, günümüzde sadece ulaşım aracı değil, aynı zamanda dış politikanın da önemli bir parçası haline geldi. Biz de bu bilinçle hareket ediyor, her uçuşu Türkiye adına stratejik bir adım olarak görüyoruz. İstanbul Havalimanı’nı sadece uçakların indiği, yolcuların geçtiği bir yer olarak görmüyoruz. Burası Türkiye’nin diplomatik, ekonomik ve kültürel vitrinidir. Her yeni uçuş, her yeni bağlantı, Türkiye’nin küresel ölçekte daha görünür hale gelmesine katkı sağlıyor. Çin gibi büyük pazarlarda İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin yüzünü temsil ediyor. Yolcu taşımacılığının çok ötesinde, stratejik iş birliklerinin merkezindeyiz. Çinli turistin Türkiye’ye erişimini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda Çinli firmalarla yeni iş birliği alanları da oluşturuyoruz.”
5 yılda hava yolu bağlantısı yüzde 59 arttı
“Havalimanımızın şu an itibariyle Türkiye’nin gayri safi milli hasılasının yaklaşık %2,5’una doğrudan katkısı var. 2030 yılına kadar bu katkının %3,3’e çıkmasını bekliyoruz” diyen Bilgen, 5 yılda hava yolu bağlantılarının %59 arttığını ve İGA’nın bugün 130 ülkede 330’dan fazla noktaya doğrudan uçuş sunduğunu belirtti. Bilgen, “Açıldığımızda İstanbul’dan düzenli, tarifeli uçan 61 hava yolu vardı. Bugün itibariyle bu sayı 116’ya çıktı. Neredeyse bütün hava yolları İstanbul'a uçar hale geldi. Geçen yıla kadar bağlantısı en yüksek olan havalimanı Frankfurt Havalalimanıydı, onu geçtik. Bu büyüme sadece sayı olarak değil, "bağlantı kalitesi" açısından da önemli. İGA, yolculara sadece çok sayıda destinasyon değil, daha sık ve verimli bağlantılar sunuyor. Bu da İstanbul’u küresel bir hava yolu aktarma merkezi haline getiriyor” dedi.
1 milyar euroluk kira ödemesi yolda
Bilgen, “İGA, kira olarak devlete 2024 yılı için 986 milyon euro ödedi. 2025 için de 1 milyar 63 milyon euro ödeme Ocak 2026’da yapılacak” dedi. Ayrıca 2019 ve pandemiden sonraki 2 yılda garanti aşıldığı için devlete 100 milyon euro daha ödeme yapıldı. İGA’da bugüne kadar 8.5 milyar euro yatırım yapılırken; taahhüt edilen yatırımın 2.2 milyar euro’luk kısmı kaldı. İstanbul Havalimanı’nda halen devam eden yatırımların bu yılki toplam büyüklüğü 665 milyon euro’yu buluyor. Yatırımın büyük kısmı pist yatırımından oluşuyor, önemli bir kısmı da Eskişehir’de kurulan 240 MW kapasiteli GES adımı. “Yeni paralel pist çalışması, operasyon verimliliğini artıracak. Günde 6 saat bu pist kullanılabiliyor, bu süre artacak. 2026 yılında tamamlanıyor” diyen Selahattin Bilgen, şunları söyledi: “Bu yıl 212 milyon euro’luk yatırım ile güneş enerji santralimiz devreye giriyor. Yüzde 100 güneş enerjisi ile çalışan ilk havalimanı olacağız. 500 odalı Hilton işletmeli otel yatırımı da son aşamada, yakında hizmete alınacak.”
“İstanbul’un potansiyeli büyük, hava sahasının liberalizasyonu şart”
Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) Genel Direktörü Justin Erbacci, küresel havacılık trafiğinin önümüzdeki yıllarda iki katına çıkmasının beklendiğini belirterek, bu büyümeye ayak uydurmak isteyen ülkelerin hava sahalarını daha liberal hale getirmesi gerektiğini söyledi. Havalimanlarının kapasite artışına hazır olması gerektiğini vurgulayan Erbacci, “Türkiye ve İstanbul için önemli olan daha fazla uçuşu daha fazla destinasyona bağlayabilmek. Bu da hava sahasının daha liberal bir şekilde açılmasıyla mümkün. Dünya genelinde gördüğümüz gibi, hava sahasını diğer ülkelere açan devletler kaybetmiyor, aksine daha çok kazanıyor” dedi. ACI World Genel Direktörü olarak gelecek yıl İstanbul’da düzenlenecek büyük havacılık etkinliğinde görevini devredeceğini açıklayan Erbacci, “İstanbul gibi dünyanın en iyi havalimanlarından birinde bu süreci gerçekleştirmek büyük bir ayrıcalık. Türkiye harika bir ülke; şehir büyüleyici, insanlar sıcakkanlı, yemekler muhteşem” dedi. Her yıl İstanbul’da büyük bir havacılık etkinliği düzenlemeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.
İGA, 2026’da ACI zirvesine ev sahipliği yapacak
İGA İstanbul Havalimanı, 31 Ağustos – 4 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan ACI Airport Experience Summit’e (Havalimanı Deneyimi Zirvesi) ev sahipliği yapacak. Müşteri ve çalışan deneyimine odaklanan bu global etkinlik, sektör liderleri ve uzmanları bir araya getirerek yenilikçi stratejiler ve uygulamaların paylaşılmasına olanak tanıyacak.
Her bir yolcu 50 dolar döviz bırakıyor
Selahattin Bilgen, Türkiye’nin coğrafi konumunun havacılık ve turizm sektörleri açısından büyük bir avantaj sunduğunu belirterek, “Ülkemize yurt dışından gelen turistlerin %70’i havayolu ile geliyor. Havacılık, turizmin giriş kapısı. Bir dış hat yolcusu ortalama 50 doların üzerinde döviz bırakıyor ülkeye. 2024’te Türkiye 63 milyar dolarlık turizm geliri elde etti. Bu gelirin önemli bir bölümü, doğrudan havacılığın sağladığı bağlantıların sonucu” diye konuştu.
2 yılda bin kişiye ICAO eğitimi verdik
İGA istihdam açısından da oldukça büyük bir yapı. İstanbul Havalimanı’nda doğrudan ve dolaylı olmak üzere 102 bin kişi çalışıyor. İGA’da doğrudan çalışan 11 bin kişi var. İGA CHRO’su Selda Seçkiner, “Sadece yolcu taşımıyor; aynı zamanda bilgi ve deneyim de taşıyoruz” dedi. Seçkiner, “ICAO’nun (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) platinyum partneriyiz. İGA Akademi’yi kurduk, küresel eğitim merkeziyiz. Son 2 yılda 1.000 kişiye ICAO sertifikalı eğitim verdik. Eğitimi bir ‘yumuşak güç’ olarak görüyoruz. Çin’den Orta Asya’ya, Afrika’dan Balkanlar’a kadar birçok ülkeden havacılık profesyoneline eğitim veriyoruz” ifadelerini kullandı.
ACI’dan İGA İstanbul Havalimanı’na üç ödül birden
İGA, havacılık sektörünün en prestijli kuruluşlarından Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından üç ayrı ödüle layık görüldü. Avrupa’da 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren havalimanları arasında “En İyi Havalimanı” seçilen İGA, aynı zamanda “Müşteri Deneyimi Akreditasyonu” programında Seviye 5’e ulaşarak Avrupa’da bu başarıyı elde eden ilk havalimanı oldu. İGA’nın eğitim kolu İGA Akademi ise sunduğu küresel eğitim programları, yüksek uluslararası katılım ve memnuniyet skorları sayesinde ACI tarafından özel ödüle layık görüldü. Ödüller, Çin’in Guangzhou kentinde düzenlenen Airport Experience Summit kapsamında sahiplerine takdim edildi.