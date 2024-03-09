İstanbul Modern ve BSA, Bir Hayalin İzinde projesinde buluştu

İ stanbul Modern ve Bosch Ev Aletleri, genç kızların yeteneklerini ve sanatsal bakış açılarını geliştirmelerine yönelik özel bir gelişim programı başlattı. "Bir Hayalin İzinde" adını taşıyan bu proje, İstanbul Modern Koleksiyonu'nda eserleri bulunan kadın sanatçılardan ilham alıyor. Program, genç kızların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerini sağlarken, cesaretlendirilmelerini de amaçlıyor.

Okullar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yürütülen programa katılmak isteyen 9. sınıf ve üzeri kız öğrenciler, öğretmen referansıyla başvurabiliyorlar. Bir Hayalin İzinde projesi, akademisyenler, sanatçılar, küratörler, sanat tarihçileri ve müze uzmanları ile birlikte yürütülüyor.

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı: “İstanbul Modern, 2004 yılındaki açılışından bugüne, izleyicilerine eğitim programları aracılığıyla nitelikli müze deneyimi ve yaratıcı öğrenme fırsatları sunuyor. Müzenin toplum yararına sunduğu bu katkı, ücretsiz programlar, sanatçılarla işbirliğinde tasarlanan atölyeler ve seminerler gibi farklı başlıklarla yürütülen zengin bir çeşitliliğe sahip. Özel eğitim grupları için öğrenme olanakları sunmak, sanat eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak ve cinsiyet eşitliğini destekleyen nitelikli eğitim olanakları yaratmak önceliklerimiz arasında. Kız öğrencilerimiz için hayata geçirdiğimiz “Bir Hayalin İzinde” projesi de bunlardan biri. “Bir Hayalin İzinde” kapsamında, müze koleksiyonumuzdaki kadın sanatçılardan ilham alıyor ve lise düzeyindeki 40 kız öğrenciye ücretsiz sanat eğitimi sunuyoruz. Fırsat eşitliğini destekleyerek, sanata duyarlı bir neslin yetişmesine katkıda bulunma hedefimizle yaratıcı, özgür ve özgüvenli kadınların yetişmesine katkı sunmayı ümit ediyoruz.

Bir Hayalin İzinde projesine destek vermekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden BSH Türkiye İcra Kurulu Başkanı Alper Şengül: “Sürdürülebilirliğin insan boyutunda, adil, eşitlikçi, kapsayıcı ve sosyal olarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışırken, özellikle gençlere ve kadınlara yönelik projelere imza atıyoruz. Bu önemli girişim, sanatın gücünü kullanarak toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli adımlar atmayı hedefliyor. Proje, genç kızlarımızı sanat eğitimi yoluyla güçlendirerek, onların toplumda özgüvenli ve etkili roller üstlenmelerine olanak tanıyor" dedi. Bosch Ev Aletleri Kıdemli Pazarlama Müdürü Özlem Koçdar, uzun yıllardır sürdürdükleri reklam kampanyalarında eşitliğin evde başladığına dair inançlarını vurguladıklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Şimdi ise, Bir Hayalin İzinde projemizle, ilk defa evin dışına çıkarak sanat eğitiminde fırsat eşitliği sorumluluğunu üstleniyoruz. İstanbul Modern ile ortaklaşa yürüttüğümüz bu projede, sanatın dönüştürücü gücünü genç kızlarla buluşturmayı hedefliyoruz.

Bosch Ev Aletleri olarak, kadınların bilimden sanata kadar her alanda daha fazla görünürlük kazanmaları gerektiğine inanıyoruz. Sanatla atılan bu adım, eşitliği her alanda destekleme taahhüdümüzün güçlü bir yansıması” dedi. İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol ise proje için şunları ifade etti:Bir Hayalin İzinde projesi, sanat eğitimine bütünsel bir açıdan bakıyor; öğrencilerimizin sanatsal yetkinliklerini geliştirmeyi, rol modelleriyle tanıştırmayı ve sanatçılarla çalışabilecekleri paylaşım alanları oluşturmayı amaçlıyor. Proje danışmanımız akademisyen Ebru Nalan Sülün ile geliştirdiğimiz programda öğrenciler, sanat tarihi dersleri alıyor, müze eğitimcileriyle sanat yapıtlarını analiz ediyor, söyleşilerde sanatçılarla buluşuyor ve branş derslerinde resim, heykel, video sanatı gibi alanlarda sanatsal becerilerini güçlendiriyor.

Gençler, kadın sanatçılarla bir araya geliyor

İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki devlet okullarından 40 öğrencinin katıldığı proje, genç kızları yaratıcı ve cesur rol modelleri olan kadın sanatçılarla buluşturmayı hedefliyor. Proje, seminerler, dersler ve atölye programları gibi etkinliklerden oluşuyor. "Bir Hayalin İzinde" projesi, genç kızların sanatsal ifade becerilerini güçlendirmelerine ve yaratıcı bakış açıları geliştirmelerine olanak sağlıyor. İstanbul Modern’de Haziran 2024’e kadar devam edecek eğitim programında, çağdaş sanat tarihi dersleri, yapıt inceleme çalışmaları, sanatçılarla seminerler, atölyeler ve branş dersleri yer alıyor.