İstanbul’un kalbinde Off-Road heyecanı

17 Nisan 2018

Turkcell Platinum, outdoor alanında en çok ilgi duyulan alanlarından biri olan Off-Road aktivitesini şehrin kalbine taşıyor. Maslak’ta Yaban Akademi işbirliğiyle hayata geçirilen Turkcell Platinum Off-Road Park, yarış severlerin kullanımına açıldı. 200 dönümlük arazinin üzerine kurulu Off-Road Park’ta, yarış pist ve deneyim alanın yanı sıra eğitim alanları da bulunuyor.

Şehrin ortasında Off-Road heyecanı sunan Turkcell Platinum, pisti kullanmak isteyen müşterilerine de ayrıcalıklar sunuyor. Müşteriler pist kullanımlarında ve eğitimlerinde indirim ayrıcalığıyla faydalanırken, otoparkı da ücretsiz kullanabiliyor. Alanda değişik zorluk seviyelerine göre eğitimler alma imkânı da bulunuyor. İleri seviyedeki Off-Road sürücülerinin pratik yapıp kendilerini geliştirmelerine uygun olarak tasarlanan istasyonlarda profesyoneller kendi başına antrenman yapabiliyor.

"Turkcell Platinum müşterilerine sürprizlerimiz sürüyor"

Yeni açılan Turkcell Platinum Off-Road Park ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün şunları söyledi:

“Turkcell’in ayrıcalıklar dünyası Platinum’da hayata geçirdiğimiz sürpriz yeniliklerle müşterilerimizi şaşırtmaya devam ediyoruz. Turkcell Platinum ile tam 14 yıldır müşterilerimizin hayatına nasıl daha fazla keyif, konfor ve hız katabileceğimizin üzerine çalışıyoruz. Son olarak hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde Turkcell Platinum müşterilerine şehrin ortasında şehrin karmaşasından kaçış fırsatı yaratırken, kendilerine Off-Road Park’a ayrıcalıklı giriş imkânı tanıyoruz. Platinum’a her geçen gün eklediğimiz yeni ayrıcalıklarla müşterilerimize daha zengin bir dünya sunuyoruz. Turkcell Platinum’la müşterilerimize farklı dünyaların kapılarını açmaya devam edeceğiz."

Pist kullanımı ve eğitimler yüzde 50 indirimli

Off-Road konusunda yetkin ve deneyimli eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde katılımcıların yanlarında herhangi bir ekipman getirmesine gerek olmuyor. Off-Road aracı da dahil tüm ihtiyaçlar organizasyon tarafından alanda karşılanıyor. İsteyen özel olarak Off-Road için modifiye edilmiş araçları kullanabilirken, isteyen de Off-Road’a uygun ise kendi aracıyla katılabiliyor. Ayrıca pistte, deneyim sahibine eşlik edecek misafirler için de bir kafe yer alıyor.

Turkcell Platinum Off-Road Park’a gelecek tüm Platinum müşterileri, yüzde 50 indirimli olarak istediği kadar pisti kullanabilirken, eğitim paketleri de satın alabiliyor. Bunun yanı sıra her hafta 30 Turkcell Platinum kullanıcısı, çift kişilik Off-Road eğitimi kazanma ayrıcalığını yaşayacak. Yüzde 50 indirim kodu ve çift kişilik eğitim şansı için Turkcell Platinum uygulamasına girmek yeterli olacak.