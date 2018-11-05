İsveçli devin Türkiye yatırımına onay çıktı

05 Kasım 2018

Kerim ÜLKER

İskandinavya’nın en büyük sanayi şirketlerinden İsveçli NIBE Industrier AB'nin Türkiye’nin önde gelen otomotiv yan sanayi şirketlerinden Emin Group’a ortak olacağını ağustos ayında ilk kez gazeteniz DÜNYA duyurmuştu. Avrupalı devin satış görüşmelerinde resmi kurumlara başvuru yapıldı ve onaylar çıktı.

Artık Türkiye'nin en önemli yan sanayi şirketlerinden Emin Group'ta ana hissedarlık İsveç merkezli NIBE'ye geçiyor. 1940’lı yıllarda Markabild kentinde kurulan şirketin dünya genelinde 14 bin 300 çalışanı var. Enerji sektörü de dahil bir çok alana üretim sağlayan NIBE’nin hisseleri 1997 yılında İsviçre Borsası’nda işlem görmeye başladı.

Yarım asırlık firma

Sanayide birçok alanda kullanılan dayanıklı hortumların üretimini yapan Emin Group ise 1970’te kuruldu. 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan Emin Group, 2004’te ilk fleks hortum makinesini üretti. 2013’te 200 kişilik istihdam sağlayan firmanın şu anda 340 çalışanı var. Şu anda binden fazla kalem hortum üreten şirket, Tuzla’daki tesisinde üretim gerçekleştiriyor.