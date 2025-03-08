İtalyan ELSA, Habib Makina teknik servisi ile Türkiye’de

Müjde DEMİR / MERSİN

İtalyan ELSA ‘nın yenilikçi teknolojileri yıllardır rüzgâr enerjisi, demir yolu, hidroelektrik, hafriyat, denizcilik, nükleer, geri dönüşüm, petrol ve gaz gibi sektörlerdeki Dünya lideri markalar tarafından tercih ediliyor. Türkiye’de çelik üretim devi istemir, Habib Makine’nın referansları arasında yer alıyor.

Sanayicinin ihtiyacı karşılanacak

Anlaşmaya göre Habib Makina, ELSA markası tarafından üretilen yenilikçi taşınabilir-yatay delik işleme ve kaynak makineleri olan SUPERCOMBINATA serisini Türkiye’yi kazandırdı. Çelik konstrüksiyon, gemi İnşaatı, gemi tamir ve bakımı, enerji ve makine üretim sektörlerine yönelik makineler ve çözümler sunan Habib Makina, gerçekleştirdiği işbirliği ile birlikte, kalitesi, güvenirliliği ve uzun ömrü ile öne çıkan İtalyan ELSA ürünleriyle, Türk sanayicilerinin önemli ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Habib Makine Başkan Vekili Yusuf Habib, "Taşınabilir delik işleme ve kaynak makineleri olan Supercombinata'lar sayesinde, müşterilerimiz sahadaki ekipman arıza sürelerini ve nakliye maliyetlerini minimuma indirebilmektedir” dedi. Supercombinata serisi makinelerin yıllardır rüzgâr enerjisi, demir yolu, hidroelektrik, hafriyat, denizcilik, nükleer, geri dönüşüm, petrol ve gaz gibi çeşitli sektörlerde başarıyla kullanıldığını belirten Yusuf Habib, Caterpillar, Komatsu, Volvo ve JCB gibi sektöründe dünya lideri olan markalar tarafından tercih edilen bu makineler, artık Habib makine güvencesiyle Türkiye’deki Sanayi ve enerji projelerinde önemli bir çözüm ortağı olarak yer almaya başlamıştır” diye konuştu.