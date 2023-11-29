İtalyan SOL’dan 20 milyon dolarlık ‘hava’ yatırımı

Türkiye piyasasına 10 yıl önce giren ve 2017 yılında Gebze Gaz ile işbirliğine başlayan SOL Group, yatırımlarına hız vererek Türkiye piyasasında kalıcı olmayı hedefliyor.

Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yatırım planlaması olan firma, Gebze Gaz ile Marmara Bölgesi’nde hava ayrıştırma tesisi kurmak istiyor. 5 yıllık yatırım planı dahilinde kurulması amaçlanan tesisle Türkiye’deki firmalara gazın daha ucuz verilmesi amaçlanırken, 200 kişiye de istihdam sağlanacak.

“Türkiye etkileyici bir ülke”

SOL Group Türkiye Direktörü Nicola Scarpone, Türkiye’deki yatırımlarına, hız vererek devam etmek istediklerini söyledi. Scarpone, yatırım planlarına Türkiye’yi de dahil ettiklerini aktararak, “ Türkiye’de yakın gelecekte Ankara ve İzmir’de yeni dolum tesisleri yatırımları yapmayı planlıyoruz. Aynı zamanda yatırımların hemen akabinde hava ayrıştırma tesisi açarak dolum tesislerinin kabiliyetlerini artırmayı ve pazarda yer edinmede ciddi bir güç olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin etkileyici bir ülke olduğunu dile getiren Scarpone, “Gebze Gaz’ın pazar payını arttırmaya çalışıyoruz. Endüstriyel gazlar olarak sanayinin, ilacın ve hastanelerin her tarafında olarak mevcut pazar payını ve kaliteyi arttırıp, süreci iyileştirip, dağıtım ağını genişleterek ciddi bir pazar payına sahip olmasını hedefliyoruz” dedi. Gebze Gaz Genel Müdürü Murad Altınyay, yatırımlarını ortakları SOL Group ile iyi yerlere taşıyacaklarını söyledi.

Gebze Gaz Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Boşça ise, “Önümüzdeki yıllarda hava ayrıştırma tesisi kurmak istiyorlar. Yaklaşık 20 milyon dolarlık bir yatırım ve 200 kişiye istihdam ön görülüyor. Endüstri, gıda, medikalde görülmeyen halkalarız. Gazın olmadığı hiçbir sektör yok. Hava ayrıştırma tesisiyle birincil üretim kurarak Türkiye’deki firmalara daha ucuz, daha kaliteli gaz tedarik etmeyi hedefliyoruz” dedi.