İyilik çalışmalarını ‘Tek Dünya’da topladı

Başak Nur GÖKÇAM

Karadeniz Holding, Türkiye başta olmak üzere farklı coğrafyalarda yürütmekte olduğu toplumsal fayda çalışmalarını ‘Gelecek Nesillere Bırakacağımız Tek Dünya İçin’ sloganıyla ‘Tek Dünya Karadeniz Vakfı’ çatısı altında sürdürme kararı aldı.

Kararını 22 Nisan Dünya Günü aracılığıyla düzenlenen toplantı ile duyuran vakıf ile eğitim, ekonomik kalkınma ve yaşam desteği alanlarını odağına alarak toplumsal fayda yaratılması hedefleniyor.

Vakfın proje ve hedeflerine ilişkin açıklamada bulunan Tek Dünya Karadeniz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, “Bizim Karadeniz Holding bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda ana şart, hizmeti ‘insani’ veriyor olmamız oldu. Uygun fiyata, insani şekilde, en çevreci ve en fazla insana ulaşacak şekilde, araya hiçbir aracı koymadan direkt Devlet Elektrik İdaresi’nin kendisine, gereken ileten hat iyileştirmelerini de yaparak ihtiyacı olan ülkelerdeki esas amaca hizmet etmeye odaklandık. Çünkü bizim verdiğimiz elektrik sayesinde su pompaları, hastanelerin acil odaları, okullar, fabrikalar çalışıyor. O yüzden tüm bu insani yardımın esas altyapısı, en büyük insani ihtiyaç olan elektriği sağlamak gerçekleşmeye devam edecek” dedi.

Bursların yüzde 85’i kız çocuklarına verildi

Türkiye’de sadece bu sene verilen burs sayısının 2 bin 700 olduğunu belirten Yılmaz, “Bunun da yüzde 85’i kız, yüzde 15’i erkek. Bu noktada biz biraz tersine bir oranla burs vermeye çalışıyoruz. Biz şuna çok inanıyoruz; Bizim yapabileceğimiz en büyük destek eğitime ve bunun özelinde kız çocuklarına. Çünkü onlar bir sonraki liderlerin ya annesi olacaklar, ya ablası olacaklar ya da kendileri zaten bir sonraki neslin liderleri olacaklar. O yüzden biz ilk başta kadınların ve kız çocuklarının eğitimine odaklanıyoruz. Sonrasında da bütün eğitim altyapısının iyileştirilmesine tüm sosyal sorumluluk bütçemizi ayırmaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Gerçek geleceğe yatırım yapıyoruz”

Bugüne kadar sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında 55 bin çocuğa burs verdiklerinin bilgisini veren Yılmaz, “Çalışmalarımızda öncelikle eğitime, ardından başta kadın ve kız çocukları olmak üzere sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kadınların ve kız çocuklarının eğitimine ve güçlendirilmesine odaklanarak, eşitlik ve sürdürülebilirliğin sadece idealler değil, herkes için gerçekler olduğu bir geleceğe yatırım yapıyoruz” dedi.

İnsani yardımda yenilikçi yaklaşım: Lifeshipler

İnsani yardım sürecinde yenilikçi yaklaşımları hayata geçirmeye hazır olan Tek Dünya Karadeniz Vakfı, ‘İnsani acil müdahale aracı’ olarak tanımlanan Lifeshipler ile dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşebilecek doğal afetlerin ya da insani krizlerin hemen sonrasında afetzedelerin kalıcı hayatlarına geçiş süreçlerinde kullanılacak. Acil durumlarda 2 bin 500 kişiye kadar insanın barınmasını sağlayan; 4-8-12 kişilik odalardan oluşan; aynı zamanda reviri, spor ve sosyal alanları, yemekhanesi bulunan; kendi kendine yetebilen ‘yüzer yaşam kentler’ olacak.

Dünya Bankası ile iş birliği hazırlığı

“Tek Dünya” prensibi doğrultusunda hareket eden Grup, Birleşmiş Millet Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden ‘iş birliği yaratmak’ prensibi uyarınca Dünya Bankası ile önemli bir ortaklığa da imza atmak üzere. Dünya Bankası ile yapılacak bu iş birliğiyle toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmenin yanı sıra kadınların bilim, mühendislik ve matematik alanlarındaki eğitim ve iş hayatlarına destek verilmesi amaçlanıyor.