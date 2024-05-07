iyzico, Paynet'i satın alacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iyzico, portföyüne Paynet'in B2B ve B2B2C ödeme ve tahsilat alanındaki tecrübelerini ekleyerek, üye iş yerlerinin büyümelerine destek olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen iyzico Üst Yöneticisi (CEO) Orkun Saitoğlu, şirketin, bu satın almayla ürün yelpazesini genişleterek rekabetçi finansal teknoloji sektörünün oyuncusu olacağını belirtti.

Daha önce iyzico'nun 10. yılında orta vadeli bir strateji açıkladıklarını hatırlatan Saitoğlu, stratejileriyle üye iş yerlerinin büyümesine rehberlik etmeyi amaçladıklarına dikkati çekti.

Saitoğlu, "Dijital dönüşüm süreçlerinde tamamlayıcı hizmetler sunmanın yanı sıra son kullanıcılar için de alışveriş deneyimini uçtan uca sahiplenip ödeme opsiyonlarını çeşitlendirmeyi hedefledik. Paynet ile attığımız bu güçlü adım ve onların B2B ödeme ve tahsilat alanındaki tecrübelerini iyzico bünyesine katmak, mevcut stratejimiz ışığında yaptığımız bir satın alma oldu." ifadelerini kullandı.

Finansal hizmetleri demokratikleştirmek ve herkes için erişilebilir kılma vizyonuyla yollarına devam ettiklerini anlatan Saitoğlu, şirketin bu satın almayla oluşturduğu sinerjiyle finansal teknoloji sektörüne liderlik etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Arena Grup CEO'su Serkan Çelik de Paynet'i sektörde özel kılan en önemli kabiliyetinin B2B ve B2B2C alanındaki uzmanlığı ve tecrübesi olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Paynet, kendi sektörlerinin devleri olan büyük şirketlerle onların KOBİ iş ortakları ve bu iş ortaklarıyla son kullanıcı tüketiciler arasında hem sanal hem de fiziksel dünyada gerçekleşen her türlü ödeme ve diğer finansal işlemleri tek bir platform üzerinde dijitalleştirmektedir.

Bu dijitalleştirme hizmetini birbirlerinden çok farklı sektör ve iş modellerinde faaliyet gösteren müşterilerimiz için zaman ve fiziksel mekan sınırlamaları olmaksızın gerçekleştirebilmek ve bunu olabilecek en gelişmiş teknolojik çözümler ile hızlı ve düşük maliyetle sağlamak Paynet'in en büyük başarısıdır. iyzico'nun B2C ve Paynet'in B2B ve B2B2C alanlarındaki tecrübelerinin ve teknolojik kabiliyetlerinin birleşmesi ile ortaya çıkacak finansal teknoloji şirketinin Türkiye için dünya çapında bir başarı hikayesi yaratacağına olan inancımı belirtmek isterim."