iyzico'dan yaza özel nakit iade kampanyası
'iyzico ile Öde' yöntemini kullanarak alışveriş yapanlar, nakit iade kampanyasından faydalanıyor.
Şirket, 'İyzico ile Öde' seçeneği kullanarak seçili üye iş yerlerinden alışveriş yapan kullanıcılarına, giyim, ayakkabı, çanta, kozmetik, spor, dış mekan, ev ve yaşam kategorilerinde kategorilerinde ayda 1 kere geçerli olacak şekilde nakit iade gerçekleştirecek.
Toplamda 2 bin TL iade alma fırsatı
Kullanıcılar, mayıs-ağustos arasında her ay 500 liralık nakit iadelerle dört ayın sonunda alışverişlerde toplam 2 bin lira kazanabilme imkanını yakalayabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcılar 'iyzico ile Öde' seçeneğini kullanarak 1500 liralık giyim, ayakkabı, çanta alışverişlerinde 100 lira, 1500 liralık kozmetik alışverişlerinde 100 lira, 2 bin liralık spor ve outdoor alışverişlerinde 100 lira, 5 bin liralık ev ve yaşam alışverişlerinde 200 lira nakit iade kazanma hakkına sahip olacak.