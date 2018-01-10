Japon gıda devi Türkiye yatırımlarını artıracak

10 Ocak 2018

Japonya'da 1909 yılında kurulan gıda şirketi Ajinomoto, Türkiye'de büyümeyi hedefliyor. Şirketin Türkiye'deki mevcut yatırımları 500 milyon liranın üzerinde.

Şirket; 2013 yılında Kemal Kükrer markasıyla sirke, nar ekşisi gibi sıvı soslar üreten Kükre Gıda'nın yüzde 50 hissesini satın almıştı. Bizim Mutfak markasıyla hazır çorba, çeşni ve toz tatlı üretimi yapan Örgen Gıda'nın hisselerini Yıldız Holding'ten 2017 Nisan ayında alan Ajinomoto, aynı yılın ağustos ayında da Kükre Gıda'nın kalan hisselerinin sahibi olmuştu.

Ajinomoto'nun yeni hedefi Türkiye'yi bölgesel üs haline getirerek yakın pazarda büyümek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Örgen Gıda ve Kükre Gıda İcra Kurulu Başkanı Sinan Altun; Ajinomoto'nun işletme kârının yüzde 49'unun Japonya, yüzde 41'inin 'five stars' olarak adlandırdığı Tayland, Vietnam, Filipinler, Endonezya ve Brezilya, yüzde 8'inin Kuzey Amerika ve Avrupa, yüzde 2'sinin ise 'rising stars' olarak adlandırdıkları Türkiye'nin de içinde bulunduğu Ortadoğu, Afrika, Hindistan bölgesinden geldiği bilgisini verdi.

Altun, "Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu bölgede yatırımlar yeni başladı. Hedefimiz 2020 yılında bu bölgeden gelen yüzde 2'lik kâr oranını yaklaşık 4 katına çıkarmak ve globalde gıda ve içecekte dünyanın ilk 10 markası arasına girmek. Ajinomoto, Türkiye'yi 'rising star' olarak adlandırdığı bölgenin merkez üssü olarak görüyor. Temel hedefimiz, 5 yıl içinde Türkiye'yi bölgesel üretim üssü haline getirmek. Türkiye; Ortadoğu, İran, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Rusya için bir üs olacak" diye konuştu.