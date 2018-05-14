Kafein Yazılım borsada işlem görmeye başlıyor
Geçtiğimiz hafta perşembe ve cuma günü talep toplama işlemi gerçekleştirilen Kafein Yazılım, 16 Mayıs'ta borsada işlem görmeye başlayacak.
Kafein Yazılım payları 16 Mayıs'tan itibaren Borsa Ana Pazarı'nda A grubunda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulunun 04/05/2018 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde, Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin artırılan 7.000.000 TL tutarlı sermayesini temsil eden paylar, Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi uyarınca kota alınarak, 16/05/2018 tarihinden itibaren 4,45 TL/pay baz fiyat ve "KFEIN.E" kodu ile Borsamız Ana Pazar'ında, A grubunda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır" denildi.
Açıklamada, "İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Kafein Yazılım için geçtiğimiz hafta 10-11 Mayıs'ta talep toplama işlemi gerçekleştirilmişti.