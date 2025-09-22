KAGİDER'in ‘İyi İşler’ programında 11. Dönem başvuruları başladı!

Boyner Grup’un, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile ortaklaşa yürüttüğü “İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı” yeniden kadın girişimcileri bir araya getiriyor.

Başvurular bugün başlıyor

Bu yıl 11. dönem eğitimleriyle kadın girişimcilere kapılarını açacak olan “İyi İşler” projesinde başvurular 22 Eylül -24 Ekim tarihlerinde alınacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından 9 hafta sürecek eğitim programında; kadın girişimciler finansal teşviklerden planlamaya, hukuktan dijitalleşmeye kadar farklı başlıklarda eğitimler alacak.

Açılış oturumu İstanbul’daki KAGİDER ofisinde yüz yüze, diğer oturumlar ise çevrimiçi gerçekleştirilecek. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, eğitim katılım belgesi almaya hak kazanacak.

Bugüne kadar 160’tan fazla kadın girişimciyi mezun eden “İyi İşler” projesiyle kadın üreticilerin; daha donanımlı, sürdürülebilir işlere imza atarak kalkınmaya katkı sunması ve istihdam yaratarak ekonomiye destek olması hedefleniyor.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu İyi İşler projesinin; girişimci kadınların potansiyelini güçlendirerek sadece iş dünyasına değil, toplumun her kesimine dokunan bir dönüşüm yarattığını belirterek şöyle konuştu:

“İyi İşler programı, bugüne kadar pek çok kadının hem kendi potansiyelini keşfetmesine hem de ekonomik bağımsızlık yolunda sağlam adımlar atmasına vesile oldu. 11. dönemine ulaşan bu kıymetli programın, yeni katılımcılarla birlikte daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz. Birlikte öğrenen, büyüyen ve dayanışma içinde yol alan kadınların dönüştürücü gücüne güveniyoruz.