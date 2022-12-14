Kale Kapı Pencere Sistemleri, ısı kayıplarının önüne geçiyor

Kale Kilit çatısı altında faaliyet gösteren Kale Kapı Pencere Sistemleri, kaliteli ürünleri ile binalarda ısı tasarrufuna katkı sağlıyor. Kale Kapı Pencere Sistemleri’nin öne çıkan ürünlerinden biri olan Kale Safir Plus Çift Açılım Sistemi, kullanıcılara mükemmel ses ve ısı yalıtımı sunuyor.

Standart açılım ve önce devir sonra aç sistemiyle uyumlu olan ürün, güvenlikli pimler sayesinde tam koruma sağlıyor. Sistemin conta baskı ayarı kullanıcılara mevsimsel avantajlar da sunuyor. Türkiye’de ilk defa 300 kilogramlık kaldırma sürme sistemini üreten Kale Kapı Pencere Sistemleri, 2015 yılında hayata geçirdiği Kale Aksu Kaldırmalı Sürmeli Sistem ile geniş pencere teras girişleri için mükemmel çözüm sunuyor.