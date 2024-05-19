Kaleseramik 19 Mayıs’ta Irak’ta üretime başladı

Kaleseramik, yurt dışında yeni yatırımlarla istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Yılda 56 milyon m2 üretim kapasitesiyle ülkemizin 1., Avrupa’nın 5., dünyanın da 17. en büyük seramik kaplama malzeme üreticisi olan Kaleseramik, Irak’taki yeni yatırımında, 19 Mayıs itibariyle üretime başladı.

“19 Mayıs gibi anlamlı bir günde ilk üretimimiz gerçekleştirdik”

Dünya seramik sektöründe bilinen ve değer gören güçlü bir şirket olduklarını vurgulayan Kaleseramik Genel Müdürü Timur Karaoğlu, Irak’taki yeni yatırımlarıyla ilgili şunları söyledi:

“Türk seramiğine ve seramik sektörüne değer katan bir firma olarak yurt dışı pazarlarda etkin olmayı her zaman önemli bir hedef olarak gördük. 1962 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk ihracatımızın ardından bugün farklı kıtalarda 86 ülkeye ihracat yapıyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ise bu bayrağı daha ileriye taşımak istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda Irak’ta ülkenin porselen üretimindeki önemli şirketlerinden Al-Sadaf Porselen ile önemli bir ortaklık anlaşması yaptık. Yönetim hâkimiyetinin bizde olacağı bu yeni ortaklıkta ilk üretimimizi ise yine bizler için tarihi bir anlamı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gerçekleştirdik. Güçlü bir Türkiye için kalkınmayı öncelik olarak gören Büyük Önder’i andığımız bu özel günde ilk üretimimizi gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyoruz.

“Yurt dışında büyümek için kendimize ve markamıza güveniyoruz”

Kaleseramik olarak yurt dışında büyümek için kendimize ve markamıza güveniyoruz. Bu yatırımı da sadece Irak pazarı için değil, sonraki süreçte tüm bölge ve Orta Doğu pazarı için yeni bir yolun başlangıcı olarak görüyoruz. Fabrikamız günlük 7.000 m2 mat ve parlak porselen plaka üretim kapasitesine sahip. Burada Kalebodur markamızın altında ilk etapta Irak pazarında en çok talep gören 60x120 cm ve 60x60 cm ölçülerinde 8 ayrı seride üretim yapacağız. Şu anda yıllık 2.500.000 m2 olan üretim kapasitemizi ise pazarın ihtiyaçları doğrultusunda önümüzdeki süreçte 7.000.000 m2’ye çıkartarak, ebat ve serilerimizi daha da zenginleştirmeyi planlıyoruz.

Yeni yatırımımızla, aynı zamanda Irak’taki Kalebodur markamızın bilinirliğini artırmayı ve ardından da Türkiye’den gelecek ürünler ile kombin satışlar yaparak, ihracatta kaldıraç etkisi yaratmayı hedefliyoruz. Buradaki üretimimizle yıllık net satış beklentimiz ise 14 milyon USD. Şu anda kardeş şirketimiz Kalekim’in, yapı kimyasalları sektöründe pazar lideri olduğu Irak’ta, biz de Kalebodur markamız ile porselen üretiminde ilklere imza atmayı amaçlıyoruz.”