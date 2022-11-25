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Kaleseramik’te, pazarlamaya üst düzey atama yapıldı

Türkiye seramik sektörünün kuruluş ve gelişimine öncülük eden Kaleseramik’te üst düzey atama gerçekleşti. Kaleseramik Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini, Kasia Özgen üstlendi.

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Eylül ayı itibari ile Kaleseramik Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Özgen, şirketin tüm pazarlama, ürün, tasarım, marka, dijital dönüşüm, müşteri deneyimi gibi kritik iş birimlerini içeren stratejik pazarlama departmanının operasyonunu yönetecek.