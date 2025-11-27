Kalyon ve Cengiz İnşaat, Şam Havalimanı’nda 4 milyar dolarlık yatırım projesini resmen başlattı

Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ve Suriye Finans Bakanlığı ile Türkiye’den Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat, Katar’dan UCC ve ABD’den Assets Investments şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum arasında imzalanan yatırım ve imtiyaz sözleşmeleriyle Şam Uluslararası Havalimanı'nın modernizasyonunda uygulama aşamasına geçildi.

Dört fazdan oluşacak proje kapsamında mevcut terminal ve altyapı rehabilite edilecek, yeni terminal, apron ve yardımcı tesisler inşa edilerek havalimanının yolcu kapasitesi kademeli olarak artırılacak. Havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 10 yıl içinde 31 milyona çıkarılması planlanırken, yatırım tutarı yaklaşık 4 milyar dolar olarak öngörülüyor.

Kapasite aşamalı olarak artırılacak

Modernizasyon programının ilk etaplarında mevcut 1. ve 2. terminaller yenilenerek kapasitenin 2026 sonunda 6 milyon yolcuya ulaşması hedefleniyor. 3. terminalin devreye alınmasıyla kapasite 16 milyon yolcuya, sonraki fazlarda eklenecek iki yeni birimle birlikte toplam 31 milyon yolcuya çıkacak.

Proje sürecinde 90 bini aşkın doğrudan ve dolaylı istihdam yaratılması, ticaret, turizm ve lojistik faaliyetlerin güçlenmesi öngörülüyor. Ayrıca anlaşma kapsamında Suriye’nin havacılık filosunun yenilenmesi için 250 milyon dolarlık ilave uçak finansmanı sağlanacak.

“Suriye ekonomisine ve bölgesel kalkınmaya katkı sunacağız”

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, projenin Suriye’nin ekonomik normalleşmesine katkı sağlayacağını belirterek şunları söyledi:

“Bugüne kadar ülkemizi küresel ölçekte birçok ilkle buluşturduk. Şimdi bu tecrübemizi Suriye’nin bölgesel kalkınmasına aktarıyoruz. Bu proje yalnızca bir havalimanı modernizasyonu değil; turizmden ticarete, istihdamdan lojistiğe kadar geniş bir alanı destekleyecek büyük bir kalkınma yatırımıdır.”

“Mühendislik kapasitemizi sahaya koyuyoruz”

Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz ise projenin Suriye’nin havacılık altyapısını uluslararası standartlarla buluşturacağını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Uzun yıllardır uluslararası projelerde edindiğimiz mühendislik birikimini Şam’ın yeniden yapılanmasına aktaracağız. Modern, güvenli ve yüksek kapasiteli bir havalimanı bölgenin ticaret ve ulaşım ağında yeniden bir merkez oluşturacak. Amacımız Suriye’nin gelecekteki ihtiyaçlarına yanıt verebilecek sürdürülebilir bir altyapı inşa etmektir.”