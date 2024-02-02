Kanat üretiminde 3 bin barajını aştı

TPİ Kompozit’in yedi ülkede 9 rüzgâr türbin kanadı, iki otomotiv üretimi yapan fabrikası ve beş Ar-Ge ofisi bulunuyor. Türkiye’de ise Sasalı ve Menemen İzmir Serbest Bölge’de bulunan iki fabrika ile şirket, 2023’ü 3 bin adetin üzerinde kanat üreterek tamamladı. Bu üretimin 4 GW’ın üzerinde bir kuruluma denk geldiğini söyleyen TPİ Kompozit Genel Müdürü Gökhan Serdar, iki fabrikada 2023’te yarım milyar doların üzerinde ciro elde ettiklerini ifade etti. TPI Türkiye olarak müşterilerinin Enercon, Nordex gibi sektörün önde gelen OEM’leri olduğunu belirten Serdar; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesine çalıştıklarını ve ağırlıklı olarak ürünlerin Avrupa’ya ihraç edildiğini söyledi. Yenilenebilir enerji sektörünün dünyanın ve Türkiye’nin de temiz enerji dönüşümünü gerçekleştirmesi için olmazsa olmazı olduğuna işaret eden Serdar, “Bu konuda farkındalık pandemi ve savaşlar sonrasında daha da arttı ve bu dönüşümün hızlanması bekleniyor. Ancak bu geçişler zaman aldığı için sektör şu anda mini bir türbülanstan geçiyor” dedi.

“Avrupa’nın Türkiye’deki tedarik zincirine ihtiyacı var”

Türkiye’de rüzgâr enerjisinin önemli bir potansiyele sahip olduğuna da dikkat çeken Serdar, sözlerini şöyle tamamladı: “TPI’ın Türkiye’ye yatırım yapma kararının arkasında öncelikle hem Türkiye’de rüzgâr kurulumlarının artma potansiyeli, hem de Türkiye’nin Avrupa’ya hizmet etme noktasında güvenilir bir üretim üssü olacağı yer alıyor. İzmir’in seçilme sebebi ise İzmir’in Türkiye’de rüzgârın başkenti olarak anılmasına sebep olan rüzgâr potansiyeli ve daha da önemlisi bu alana gönül vermiş insan kaynağı. Türkiye’deki rüzgâr sanayisi çok önemli bir ölçeğe erişmiş durumda ve önümüzdeki dönem için en büyük fırsat Avrupa’da artacak rüzgâr kurulumları. Avrupa’nın hedeflerini tutturmak için Türkiye’deki sanayi ve tedarik zincirine ihtiyacı var.”