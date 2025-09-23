KAP'a açıklama yapıldı: Türk Traktör, ekimde üretime ara verecek
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri, ekim ayında fabrikalarında üretime ara verileceğini açıkladı. Şirket, mevcut pazar koşullarının devam etmesi halinde benzer üretim duruşlarının sürebileceğini açıkladı.
Türk Traktör, stok planlaması nedeniyle Ankara ve Erenler fabrikalarında ekim ayında dokuzar işgününe kadar üretime ara verecek.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruda, Ankara ve Erenler fabrikalarında stok planlaması nedeniyle aralıklı olarak dokuzar işgününe kadar üretim durdurulacağı belirtildi.
Açıklamada, “Mevcut pazar koşullarının devamı halinde benzer şekilde üretime ara verilebilecek olup, gelişmeler özel durum açıklamaları veya faaliyet raporlarımız aracılığıyla yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır” ifadesine yer verildi.