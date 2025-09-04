KAP'a bildirdi: Temu'nun Türkiye teslimatlarını Horoz Lojistik yapacak

Horoz Lojistik, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) küresel e-ticaret platformu Temu ile stratejik bir iş birliğine imza attığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, bu stratejik ortaklık çerçevesinde Temu üzerinden satışı yapılan 100 desi / 30 kilogram üzerindeki büyük hacimli ürünlerin Türkiye içinde hızlı ve güvenli bir şekilde teslim edileceği belirtildi.

Horoz Lojistik, yeni iş birliğinin şirket finansallarına ciro ve kârlılık açısından pozitif katkı sağlamasının öngörüldüğünü duyurdu.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz, küresel e-ticaret platformu olan Temu ile Temu'nun yerel piyasada gerçekleştireceği e-ticaret faaliyetlerinde ürün teslimatına yönelik olarak hizmet vermek üzere mutabakata varmıştır.

Bu stratejik iş birliği ile Temu tarafından satışı gerçekleştirilecek olan büyük hacimli ürünlerin (100 desi / 30 kg üzeri) Türkiye içinde hızlı ve güvenli teslimatının yanı sıra e-ticaret lojistiği kapsamında sinerji oluşturulması hedeflenmektedir.

Gelişmesi planlanan bu yeni iş birliği ile Şirketimizin finansallarına ciro ve karlılık olarak pozitif bir etki oluşması öngörülmektedir."