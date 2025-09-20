KAP’a bildirildi: KARDEMİR Yönetim Kurulu’nda başkan değişti! Muhammet Ali Oflaz kimdir? KARDEMİR'in yeni yönetim kurulu başkanı kim?

KAP’a bildirildi: KARDEMİR Yönetim Kurulu’nda başkan değişti
Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nda (KARDEMİR) yönetim değişikliği yaşandı. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir görevinden ayrılırken, yerine yönetim kurulu üyelerinden Muhammet Ali Oflaz getirildi. Değişiklik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama ile duyuruldu.
