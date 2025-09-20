Google Haberler

KAP’a bildirildi: KARDEMİR Yönetim Kurulu’nda başkan değişti

Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nda (KARDEMİR) yönetim değişikliği yaşandı. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir görevinden ayrılırken, yerine yönetim kurulu üyelerinden Muhammet Ali Oflaz getirildi. Değişiklik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama ile duyuruldu.

KAP’a bildirildi: KARDEMİR Yönetim Kurulu’nda başkan değişti! Muhammet Ali Oflaz kimdir? KARDEMİR'in yeni yönetim kurulu başkanı kim?

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu’nda başkanlık değişimi yaşandı. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir görevinden ayrıldı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, boşalan göreve yönetim kurulu üyelerinden Muhammet Ali Oflaz’ın getirildiği bildirildi.

KAP’a bildirildi: KARDEMİR Yönetim Kurulu’nda başkan değişti - Resim : 1

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir'in görevinden ayrılması nedeniyle, boşalan yönetim kurulu başkanlığı görevine Yönetim Kurulu Üyemiz Muhammet Ali Oflaz seçilmiştir.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Çok Okunanlar