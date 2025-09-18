KAP'a bildirildi: Zorlu Faktoring, Arsan Tekstil’e satıldı

Zorlu Holding’in finans sektöründeki tek iştiraki konumunda olan Zorlu Faktoring Anonim Şirketi, tekstil sektöründe faaliyet gösteren Kahramanmaraş merkezli Arsan Tekstil'e satıldı.

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş., Zorlu Holding A.Ş.’ye ait Zorlu Faktoring Anonim Şirketi hisselerini devraldığını duyurdu.

Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 150 milyon TL sermayeye sahip Zorlu Faktoring’in yüzde 92’sine karşılık gelen 138 milyon TL nominal değerli pay, Arsan Tekstil tarafından satın alındı.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde gerçekleşen işlem, 17 Eylül 2025 tarihi itibarıyla tamamlandı.

Arsan Tekstil tarafından KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun ("Kanun") 11. Maddesi ile "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in ("Yönetmelik") 8. maddesi uyarınca, "Zorlu Faktoring Anonim Şirketi" unvanlı faktoring şirketinin 150.000.000 TL olan nominal sermayesinin % 92'sine karşılık gelen 138.000.000 TL nominal kısmının şirketimiz tarafından Zorlu Holding A.Ş. ‘den satın alınmasına ve payların şirketimize devrine ilişkin işlemler 17.09.2025 (bugün) tarihi itibarıyla tamamlanmıştır."